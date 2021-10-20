Инвесторов будут привлекать для развития туризма в нацпарках Дальнего Востока

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - жемчужины Дальнего Востока Фото: Александра ШОПЕНКО

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - жемчужины Дальнего Востока. Здесь обитают краснокнижные звери, произрастают редкие растения, а тайга девственно чиста. Такую красоту нельзя прятать от людей, нужно дать им возможность прикоснуться к прекрасному. Для этого существуют национальные парки, где должны быть созданы специальные туристические зоны для знакомства с природой.

- Только вот одна проблема, что кроме названия и зонирования ничего больше нет: нет инфраструктуры, нет мест, где можно остановиться, где можно помыть руки, где можно пообедать, купить сувенирную продукцию - ничего нет. Деньги, которые выделяются на развитие системы особо охраняемых природных территорий, совершенно ничтожны, - сказал Юрий Трутнев, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО.

Для создания инфраструктуры в ООПТ Минприроды РФ заложило 313 миллионов рублей. Часть из этих денег планируют направить на Дальний Восток. Только эти средства - капля в море на фоне того, что предстоит сделать. Решение - привлекать инвесторов, за бюджетные деньги решить вопрос с инфраструктурой не получится.

- Мне кажется, что прежде всего надо детально прописать требования к созданию инфраструктуры в рекреационных зонах национальных парков. Они должны быть законодательно прописаны, чтобы никто ничего не мог нарушить. После мне кажется совершенно правильным привлечь туда инвесторов. У нас есть механизмы, которые на Дальнем Востоке работают - это преференциальные режимы. Минвостокразвития и Минприроды могут объединить усилия и добиться того, чтобы не за счет денег государства, но за счет инвестиционных средств и с соблюдением всех необходимых требований по охране природы строились гостиницы, создавались экологические тропы, и мы как-то понемногу могли посещать особо охраняемые природные территории, - добавил вице-премьер.

Инвесторам, в свою очередь, власти готовы предложить налоговые льготы и государственные субсидии в строительстве инфраструктуры. А сами преференциальные режимы будут подстраиваться под отдельные отрасли.