Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: в ЕАО спасли щенка, а в Хабаровске сбили трех пешеходов

Подборка новостей за 20 октября Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для тех, кто не настроен много читать вечером буднего дня, мы подготовили краткую подборку самых актуальных новостей за 20 октября.

ТРИ ДТП С УЧАСТИЕМ ПЕШЕХОДОВ

Аварии произошли по улицам Руднева, Серышева и Выборгской. Двое сбитых автолюбителями пешеходов госпитализированы с тяжелыми травмами.

НОВЫЙ ТРЕНД TIK-TOK ЗАХВАТИЛ GOOGLE-КАРТЫ

Хабаровские подростки изменили на Google-картах названия учебных заведений. Школы и лицеи в основном называют в честь героев мемов. Так, в Хабаровске появились лицеи «Мишки Фредди» (персонаж игры FNAF), «Физ Чичи» (Чича - персонаж игры Genshin Impact). Свои двери открыли школы имени Паши Китайца, Лимона в кармане, Артурки Сэйбер, гимназия Кли (персонаж Genshin Impact).

ЩЕНКА СПАСЛИ ОТ СМЕРТИ

Первоклассники нашли щенка в трубе возле теплотрассы. Маленькая собака упала в щель и выбраться самостоятельно уже не могла. На помощь щенку прибыли сотрудники МЧС. Развернулась настоящая операция по спасению одной совсем маленькой жизни. Сейчас щенок в безопасности, его забрали в семью.

ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЙ РАССЕЛЯТ ИЗ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

Расселение коснулось не только горожан, но и жителей сельских поселений края. В селах Селихино и Пивань строятся новые многоквартирные дома. Расселение планируется закончить досрочно в 2022 году.