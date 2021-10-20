В Нижнекамске экстренно сел рейс с хоккеистами "Амура" на борту

Самолет с игроками хабаровского хоккейного клуба «Амур» экстренно вернулся в аэропорт вылета Фото: официальный сайт ХК "Амур"

Самолет с игроками хабаровского хоккейного клуба «Амур» экстренно вернулся в аэропорт вылета. Хоккеисты летели из Нижнекамска в Хабаровск. На борту было 42 участника команды и 8 членов экипажа.

20 октября хоккеисты вылетели из аэропорта Бегишево на самолете Boeing-737-800 авиакомпании "Якутия". Как сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, экстренную посадку пришлось совершить из-за неплотно закрытой передней двери самолета.

- В связи с заменой борта по техническим причинам задерживаемся в Нижнекамске еще на несколько часов. Прилетим в среду поздним вечером, сыграем "с колес", - сообщается в официальном аккаунте хоккейного клуба "Амур" в соцсетях.

Авиакомпания "Якутия" предоставила команде резервный борт.

Напомним, 19 октября хоккеисты "Амура" в рамках КХЛ провели игру против нижнекамского "Нефтехимика".

За текущий год это далеко не первый случай аварийной посадки самолета. В июне в Хабаровске экстренно приземлился грузовой борт. Причиной стала разгерметизация салона. Воздушное судно летело по маршруту Южно-Сахалинск - Циндао. На борту находились только члены экипажа.

Также, в феврале этого года, аварийную посадку в Южно-Сахалинске совершил пассажирский самолет. Причиной экстренного маневра стало задымление. На борту находилось 90 пассажиров и семь членов экипажа. Все эвакуировались самостоятельно.