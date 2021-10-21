Появилось видео из самолета с хоккеистами хабаровского «Амура», который совершил аварийную посадку

Хабаровский «Амур» 19 октября завершал гостевую серию встречей с «Нефтехимиком» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хоккеистам «Амура» буквально приходится жить в самолетах из-за частых игр в других регионах страны. Порой у хоккеистов остается мало времени на отдых и подготовку к матчу. Особенно если в пути возникают экстренные ситуации.

Хабаровский «Амур» 19 октября завершал гостевую серию встречей с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. Хабаровчане шли с «волками» вровень, но не смогли вырвать победу в серии послематчевых бросков. Итог - 3:2 в пользу хозяев льда. С пятью гостевыми очками «тигры» отправились в аэропорт Бегишево.

Около полуночи по местному времени «Амур» вылетел из аэропорта. Примерно через 20 минут самолет Boeing-737-800 авиакомпании «Якутия» запросил аварийную посадку. Борт успешно вернулся в Нижнекамск, все 50 человек, находящиеся в салоне воздушного судна, целы и невредимы. Авиакомпания заменила самолет, и рано утром «Амур» вылетел в Хабаровск.

- На дорогу ушло 17 часов вместо запланированных восьми с половиной. Это не очень нас обрадовало с точки зрения восстановления и подготовки к дерби. В целом, все нормально, настрой боевой, все в хорошем расположении духа, - сообщил «КП» Алексей Чечелев, пресс-атташе хоккейного клуба «Амур».

Причиной аварийной посадки называют разгерметизацию передней двери. По предварительной информации, недоглядели наземные службы аэропорта. Вероятно, один из сотрудников не до конца закрыл дверь самолета. Экипаж воздушного судна сработал оперативно и четко, за что хоккеисты выражают благодарность. Точки над i в этом деле расставит транспортная прокуратура, которая организовала проверку.

Проблем у «Якутии» хватает. Недавно Минпромторг пригрозил изъять у авиакомпании самолеты SSJ10 из-за проблем с их своевременным обслуживанием. Ранее у Ространснадзора появились вопросы и замечания к работе перевозчика. Конкретики нет, но это стало причиной ухода гендиректора «Якутии» Владимира Горбунова.

В «Платинум Арене» (Хабаровск) 21 октября «Амур» встречается с «Адмиралом» (Владивосток). Традиционное дальневосточное дерби всегда носило принципиальный характер. К тому же «тиграм» важна каждая игра - клуб находится на девятой (из 12) строчке конференции с 16 очками в активе.

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