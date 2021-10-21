Влада Говзман: «Храп может привести к остановке дыхания - до нескольких сотен раз во сне»

Влада Говзман, руководитель единственного на Дальнем Востоке сомнологического центра клиники «РЖД-медицина», врач высшей медицинской квалификации, невролог-сомнолог Фото: Сергей ПЯТКОВ

Многие люди не считают храп проблемой. Однако, как показывают исследования, он сопровождается остановкой дыхания во сне, но есть случаи, когда это между собой не связано. Явление может возникать, когда воздух при движении через дыхательные пути начинает испытывать некое сопротивление. Как сообщила руководитель единственного на Дальнем Востоке сомнологического центра клиники «РЖД-медицина», врач высшей медицинской квалификации, невролог-сомнолог Влада Говзман, это происходит исключительно во сне, в силу физиологических особенностей.

- Наша задача понимать и оценивать дополнительные симптомы, чтобы вовремя направить пациента на обследование для уточнения наличия остановок дыхания во сне. В отличие от храпа это уже существенная проблема, которая вносит вклад в ухудшение здоровья за счет двух механизмов. Это фрагментация сна, и второе - это кислородная недостаточность. Иногда во время сна мы фиксируем несколько сотен эпизодов, когда дыхательные пути полностью закрыты, интервалы сопровождаются громким храпом, потом пауза, тишина, потом человек не дышит, затем громко всхлипывает и начинает храпеть. Это опасные симптомы. Если остановок дыхания во сне несколько десятков или сотен, это отражается на качестве сна. Нарушение структуры сна приводит к серьезным проблемам с обменом веществ, - говорить гостья эфира.

Влада Вадимовна сообщила, что в сомнологический центр обращаются с разными проявлениями. Это и бессонница, инсомния, храп, пароксизмальные явления во время сна. Например, говорить во сне, драться.

- Медикаментозных способов лечения храпа нет. Поэтому на сегодняшний день лечение - это подход, связанный либо с хирургией, либо с использованием внутриротового устройства или специального прибора, который устраняет в том числе остановки дыхания во сне.