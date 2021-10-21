Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: в Комсомольске-на-Амуре сбили инспектора, а жители края снова смогут улететь в Таиланд

Подборка свежих инфоповодов за 21 октября
Фото: Елена ТЕРЯЕВА
Для тех, кто не любит читать длинные тексты, но хочет быть в курсе новостной повестки дня, мы публикуем подборку свежих инфоповодов за 21 октября.
ПУШИСТЫЙ РОМАН
В комсомольском зооцентре «Питон» появился новый зверек - самец пятнистой генетты - хищное животное семейства виверровых. Двухлетнего экзотического зверька родом из Африки привезли из Новосибирского зоопарка в рамках ежегодной программы пополнения зооцентра. Чтобы сформировать вид, каждому животному нашли пару. Избранницей самца генетты стала девятилетняя самка по кличке Афина.
АВТОИНСПЕКТОРУ СЛОМАЛИ НОГУ
На трассе Комсомольск-на-Амуре - Амурск молодой водитель сбил автоинспектора и протаранил его служебную машину. 24-летний автолюбитель был лишен прав. В результате аварии сотрудник автоинспекции сломал ногу в двух местах.
В КРАЕ ВОЗМОЖНО ВВЕДЕНИЕ QR-КОДОВ
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев пояснил, что в регионе пока не собираются вводить QR-коды. При этом глава региона отметил, что ситуация с пандемией остается достаточно серьезной.
ТАЙЛАНД СТАЛ ДОСТУПЕН ДЛЯ ХАБАРОВЧАН
С 15 ноября первые хабаровчане наконец-то смогут отправиться в солнечный Таиланд. Из Хабаровска самолеты летать не будут, только из Владивостока и только один раз в неделю.