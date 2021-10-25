Малые народы Приамурья стали героями военной игры в Хабаровске

Любовь Одзял и Андрей Бережнов считают игру наследницей книги Фото: Максим МОЛОТОВ

Всем известно, что представители нанайцев, ульчей, нивхов и других коренных малочисленных народностей Хабаровского края отважно сражались на полях Великой отечественной войны. Этих врожденных следопытов особенно охотно брали в части разведки и особенно – в снайперы. Так навеки вошел в историю Максим Пассар – нанаец из села Нижний Катар на Амуре. За его голову фашисты назначали награду 100 тысяч марок. Всего за подвиги на фронтах Великой Отечественной войны более 2 тысяч представителей коренных народов Дальнего Востока были награждены орденами и медалями.

Вот именно роли этих людей посвятили свое творение двое хабаровских геймдизайнеров Андрей Бережнов и Алексей Терещенко. Они создали игру, аналогов которой в России нет.

- Игра «Снайперы и Разведчики» сделана для того, чтобы дети, изучая историческое прошлое нашей страны, а также историю родного края, не считали это занудной обязаловкой. Материал – подробный, насыщенный фактами – представлен в виде игры. Согласна – это не стандартный подход. Он отличается от наших образовательных программ. Игра задействует не только память и интеллект, но и эмоциональную сферу. Тесты показали, что дети и взрослые втягиваются в нее мгновенно, а усваиваемость материала почти стопроцентная, - комментирует президент ассоциации коренных малочисленных народов Хабаровского края Любовь Одзял.

Игра рассчитана на любой возраст, кроме младенческого. Ее создание стало возможно после одобрения заявки на получение федерального гранта в рамках программы патриотического воспитания подрастающего поколения.

- Игра будет распространяться в школах, библиотеках, детских клубах, музеях Хабаровского края. Мегазадача этого проекта – побудить у людей живой интерес к Великой отечественной войне, победе нашей страны. В частности – участия малых народов Приамурья в боях. За основу игры мы брали 1942 год, сражение под Барвенково, как максимально экстремальную ситуацию поведения солдат. Несколько игровых персонажей мы списали с реальных людей, - рассказал художник игры «Снайпер и разведчики» Алексей Терещенко.

Игра уникальна. В нее можно играть и одному – она сама по себе сюжетно развивается практически независимо от игрока. Максимальное количество участников – шесть человек. Описать ее достаточно сложно. В ней есть карты, фишки, кубики. Но по сути она представляет собей что-то среднее между «Монополией» м комьютерной стратегией. Интерактив в реальности.

- Видите ли, современных детей окружает интерактивная реальность. Они уже не воспринимают компьютерную игру отдельно от мира. Это раньше ребенок брал книгу и, прочитывая ее, шел вслед за раз и навсегда установленным сюжетом. Сейчас он хочет напрямую участвовать в этом сюжете, менять его, гнуть под себя. Он хочет быть соавтором. Игры, которые мы делаем – это наследники книги. Только игра предоставляет человеку выбор – как поступить в той или иной ситуации. Образно говоря, книгу можно сравнить с вагоном, в котором куда-то едешь. А игра – это паровоз, - считает автор настольно-интерактивной игры Андрей Бережнов.

Примечательно, что «Снайперы и Разведчики» в свободную продажу не поступят. Игра бесплатна, но только в определенных местах. Потому что ее цель – не развлечение, а военно-патриотическое воспитание.

Всем известно, что представители нанайцев, ульчей, нивхов и других коренных малочисленных народностей Хабаровского края отважно сражались на полях Великой отечественной войны. Этих врожденных следопытов особенно охотно брали в части разведки и особенно – в снайперы. Так навеки вошел в историю Максим Пассар – нанаец из села Нижний Катар на Амуре. За его голову фашисты назначали награду 100 тысяч марок. Всего за подвиги на фронтах Великой Отечественной войны более 2 тысяч представителей коренных народов Дальнего Востока были награждены орденами и медалями.

Вот именно роли этих людей посвятили свое творение двое хабаровских геймдизайнеров Андрей Бережнов и Алексей Терещенко. Они создали игру, аналогов которой в России нет.

- Игра «Снайперы и Разведчики» сделана для того, чтобы дети, изучая историческое прошлое нашей страны, а также историю родного края, не считали это занудной обязаловкой. Материал – подробный, насыщенный фактами – представлен в виде игры. Согласна – это не стандартный подход. Он отличается от наших образовательных программ. Игра задействует не только память и интеллект, но и эмоциональную сферу. Тесты показали, что дети и взрослые втягиваются в нее мгновенно, а усваиваемость материала почти стопроцентная, - комментирует президент ассоциации коренных малочисленных народов Хабаровского края Любовь Одзял.

Игра рассчитана на любой возраст, кроме младенческого. Ее создание стало возможно после одобрения заявки на получение федерального гранта в рамках программы патриотического воспитания подрастающего поколения.

- Игра будет распространяться в школах, библиотеках, детских клубах, музеях Хабаровского края. Мегазадача этого проекта – побудить у людей живой интерес к Великой отечественной войне, победе нашей страны. В частности – участия малых народов Приамурья в боях. За основу игры мы брали 1942 год, сражение под Барвенково, как максимально экстремальную ситуацию поведения солдат. Несколько игровых персонажей мы списали с реальных людей, - рассказал художник игры «Снайпер и разведчики» Алексей Терещенко.

Игра уникальна. В нее можно играть и одному – она сама по себе сюжетно развивается практически независимо от игрока. Максимальное количество участников – шесть человек. Описать ее достаточно сложно. В ней есть карты, фишки, кубики. Но по сути она представляет собей что-то среднее между «Монополией» м комьютерной стратегией. Интерактив в реальности.

- Видите ли, современных детей окружает интерактивная реальность. Они уже не воспринимают компьютерную игру отдельно от мира. Это раньше ребенок брал книгу и, прочитывая ее, шел вслед за раз и навсегда установленным сюжетом. Сейчас он хочет напрямую участвовать в этом сюжете, менять его, гнуть под себя. Он хочет быть соавтором. Игры, которые мы делаем – это наследники книги. Только игра предоставляет человеку выбор – как поступить в той или иной ситуации. Образно говоря, книгу можно сравнить с вагоном, в котором куда-то едешь. А игра – это паровоз, - считает автор настольно-интерактивной игры Андрей Бережнов.

Примечательно, что «Снайперы и Разведчики» в свободную продажу не поступят. Игра бесплатна, но только в определенных местах. Потому что ее цель – не развлечение, а военно-патриотическое воспитание.