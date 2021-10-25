Стало известно, будут ли вводить QR-коды в Магаданской области из-за начала четвертой волны ковида Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус активно распространяется как в крупнейших городах России, так и в отдаленных регионах. В Магаданской области ситуация пока остается стабильной. За последние сутки выявлено лишь 27 новых случаев заражения ковидом. При этом в одном из соседних регионов – Хабаровском крае – ежедневно заболевает 350-360 человек. Власти Магаданской области решили не рисковать здоровьем жителей региона и приняли решение о введение дополнительных антиковидных ограничений.

Еще 21 октября правительство Магаданской области подписало постановление о старте работы системы QR-кодов. Попасть в общественные места с 30 октября совершеннолетние колымчане смогут лишь предъявив специальный документ:

- QR-код, полученный с использованием приложения «Госуслуги Стопкоронавирус», которым подтверждается получение ими второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или однокомпонентной вакцины;

- QR-код, подтверждающий, что человек перенес заболевание COVID-19, и с дня выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

- QR-код, которым подтверждается отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до предъявления QR-кода.

Новые правила коснутся только совершеннолетних колымчан. Спрашивать QR-код будут при посещении:

- массовых мероприятий, которые будут проходить как в помещениях, так и на открытом воздухе, участниками которых станет более 50 человек;

- мест общественного питания, в том числе: ресторанов, кафе с полным обслуживанием, кафетериев, точек быстрого питания и самообслуживания;

- гостиниц, хостелов и других мест временного проживания;

- баров, клубов, дискотек, танцплощадок и других мест развлекательных мероприятий;

- театров, ДК, домов народного творчества и концертных залов;

- многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания;

- библиотек и архивов;

- музеев;

- спортивных объектов, залов;

- массажных салонов, бань, саун, соляриев, общих душевых.

Предъявить QR-код можно будет как в электронном виде, так и на бумажном носителе. Главное, чтобы QR-код было возможно отсканировать камерой смартфона, планшета и подобных устройств.

Напомним, что систему QR-кодов готовятся ввести с 1 ноября в Еврейской автономной области. Однако в отличие от Магаданской области, в ЕАО планируют вводить новую систему посещения общественных мест постепенно.

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