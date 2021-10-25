Михаил Дегтярев начал воплощать план по индивидуальному строительству жилья в Хабаровском крае

Глава региона добивается, чтобы льготные кредиты под приобретение и строительство индивидуального жилья стало получить проще Фото: Правительство Хабаровского края

С самого начала работы в регионе глава Хабаровского края Михаил Дегтярев провозгласил строительную сферу одним из краеугольных камней своей политики. Сюда вошла не только беспрецедентная программа расселения «авариек», но и выстраивание системной работы с застройщиками, и «Дом дальневосточника», и дальневосточная ипотека. Строительный кластер на базе Хабаровского края, поддержанный президентом, как раз складывается из подобных проектов. Губернатор сам вышел на федеральный уровень с предложением распространить льготную ипотеку и на вторичный рынок жилья, и был услышан высшей исполнительной властью. Об этом говорит тот факт, что Правительство России приняло решение расширить и продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года. Пока это касается только моногородов. Программа была запущена в качестве мер поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии. До этого она распространялась только на новостройки.

- Председатель Правительства Михаил Владимирович Мишустин объявил о распространении льготной ипотеки под семь процентов годовых на индивидуальное жилищное строительство и на покупку жилья на вторичном рынке в моногородах. У нас это Чегдомын и Эльбан, где живут примерно по 11 тысяч людей. Это долгожданные решения. О них мы просили от лица тысяч семей только в Хабаровском крае, - отметил на заседании Президиума правительства Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Губернатор добивается, чтобы льготные кредиты под приобретение и строительство индивидуального жилья стало получить проще: через договоры с застройщиками.

- В связи с этим поручаю министерству экономического развития, министерству строительства срочно организовать работу с банками по аккредитации квалифицированных застройщиков и выработать механизм этапного финансирования строительства индивидуального жилья. Работать надо точно и быстро. Важно, чтобы люди как можно скорее могли воспользоваться новым инструментом, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Сейчас Дегтярев работает над тем, чтобы такая ипотека выдавалась максимально просто - на тех же условиях, что и кредит на приобретение квартиры. В близкой перспективе это оживит и сам ипотечный рынок. Напомним, что за весь период действия льготной программы в Хабаровском крае предоставлено 2,1 тысячи жилищных кредитов с государственной поддержкой на сумму 6,9 миллиарда рублей.