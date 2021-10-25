«Я дал им сдачи!»: в Хабаровске напали на помощника депутата после попытки закрыть ларек с «фунфыриками». Фото: @5ploshchadka_khv. Фото: Социальные сети

В районе Пятой площадки в Хабаровске накануне вспоминали лихие 90-е. На помощника депутата по городскому округу №9 в подъезде его дома напали трое неизвестных. Мужчине пришлось отбиваться от противников голыми руками. Андрею Алехину удалось скрыться в квартире, но бандиты продолжили свои попытки наказать мужчину - громко стучали в дверь и пытались проникнуть в помещение. Находящиеся внутри Андрей Алехин с супругой и маленькими детьми не на шутку испугались. На этом история не закончилась. «Комсомольская правда» - Хабаровск» выяснила, как дела обстояли на самом деле.

«ПОМОЩНИЧКА ХОТИМ ХЛОПНУТЬ»

Поздний вечер, на улицах Хабаровска уже темно. В микрорайоне Пятая площадка возвращается домой помощник депутата хабаровской городской думы Андрей Алехин. Молодой мужчина не подозревает, что вскоре его попытаются избить трое неизвестных.

- В нашем подъезде нет домофона, поэтому я был настороже. Кроме того, живут у нас такие люди, которые периодически выкручивают лампочки в подъездах. При этом управляющая компания дома оперативно реагирует на мои просьбы о замене лампочек. И, понимаете, в чем дело, когда лампочки выкручивают, свет горит хотя бы на одном из этажей. А тут было темно во всем подъезде. Я еще подумал, что это странно, ведь буквально недавно их в очередной раз заменили. Я пощелкал выключатель, но света так и не было, - рассказал «КП» - Хабаровск» Андрей Алехин.

«Я дал им сдачи!»: в Хабаровске напали на помощника депутата после попытки закрыть ларек с «фунфыриками» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Своих обидчиков помощник депутата встретил на лестничной клетке между третьим и четвертым этажами. Поначалу никакого внимания на них не обратил и прошел мимо.

- Мне прилетел удар от одного из стоящих. Завязалась потасовка. Я дал им сдачи, и они кубарем полетели вниз по лестнице. Всего было три человека, но нападали двое. Третий не успел напасть. Когда начал потасовка, он стоял ниже на целый пролет, и когда эти двое полетели вниз, он покатился кубарем по лестнице вместе с ними. Я их сильно не разглядывал, - добавил пострадавший.

Побороть двух обидчиков помощник депутата смог, несмотря на свое серьезное заболевание и инвалидность второй группы. Испуганный мужчина забежал домой, но нападавшие решили не сдаваться просто так и, вновь поднявшись к нужной квартире, стали бить в дверь.

- Ломились на протяжении, может быть, часа. В стрессовом состоянии очень сложно верно определить время. Там и секунда длится целую вечность, - объяснил Андрей Алехин.

Происходящее очень сильно напугало всех членов семьи Алехина. Но, несмотря на это, супруга Андрея вступилась за любимого, спросив обидчиков, знают ли они, к кому пытаются прорваться.

- Они знали, кто я. Даже объяснили мотив, сказали: «Этого помощничка депутата за его деятельность мы хотим прихлопнуть», - уточнил общественный деятель.

В этот момент Андрей понял, кто примерно может быть его обидчиком.

МЕСТЬ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ?

С незаконным оборотом алкогольной продукции в районе Пятой площадки борются уже не первый год. Проблема закономерная - в одном из киосков алкоголь различной крепости, в том числе высокоградусный спирт, продают круглые сутки и людям всех возрастов. Есть мнение, что сбывают «паленку». Группа активистов во главе с депутатами городской думы и их помощниками уже два года ведет борьбу с точкой продажи. Проводили рейды, фиксировали нарушения, обращались в профильные ведомства. По словам Андрея Алехина, арендаторы, проколовшись на продаже спиртного несовершеннолетним, сразу же покидали точку. Активисты обратились в городскую администрацию и правительство региона с просьбой помочь решить проблему и даже получили поддержку. Но одновременно с этим самым активным жителям района начали угрожать.

«Я дал им сдачи!»: в Хабаровске напали на помощника депутата после попытки закрыть ларек с «фунфыриками» Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Нападавшие были далеко не спортивной наружности. У меня сразу же возникли подозрения, откуда дует ветер. Я предполагаю, что это могли быть как клиенты киоска, так и кто-то из руководства, - объяснил помощник депутата.

Эмоции взяли верх. Андрей Алехин не смог стерпеть того, что опасности подверглись его родные, и, управляемый чувствами, отправился напрямую к предполагаемому обидчику.

- Конечно, в этот момент я поступил неправильно. Нужно было сдержать эмоции. Но так как перепугали всю мою семью, любой мужчина, любящий своих детей и жену, на моем месте поступил бы так же, - сказал Андрей Алехин.

«МЕНЯ ИЗ-ЗА ТЕБЯ ВЫГОНЯЮТ»

Разговор с предполагаемым заказчиком нападения помощник депутата начал через форточку киоска. Андрей Алехин указал предпринимателю на его смелость в том, что он не боится присылать людей для нападения.

- Я предложил ему выйти и поговорить, как мужик с мужиком, раз уж он такой смелый. Естественно, у нас через форточку началась перепалка. Он давай меня оскорблять, показывать неприличные жесты. Я, недолго думая, брызнул в киоск газовым баллончиком. Естественно, из-за этого он выбежал из магазина. В принципе, он даже признался, что это его рук дело, еще до начала перепалки. Сказал: «Благодаря тебе и тому, что ты напел администрации, меня выгоняют. У нас есть решение суда, точку отберут. Зачем тебе это нужно?» Я попытался ему объяснить, что он травит людей. На эмоциях тоже оскорбил его. Он бросился на меня, я дал ему сдачи и добил уже газовым баллоном. Теперь в отношении меня написано заявление в полицию, - закончил рассказ Андрей Алехин.

Сам помощник депутата еще не успел подать заявление в полицию о нападении на него в подъезде. А в тот роковой день у единственного участкового в микрорайоне был выходной. Свою вину в импульсивном поведении молодой человек признает, но и свои права намерен отстаивать. Завтра ему предстоит пройти допрос по факту полученного заявления.

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