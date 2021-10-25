Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: избиение помощника депутата и введение QR-кодов

Подборка новостей за 25 октября Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Традиционно публикуем подборку самых актуальных новостей для тех, кто желает остаться в курсе событий, потратив на это минимальное количество времени. О том, что произошло 25 октября, читай в нашем обзоре новостей.

НЕРАБОЧИЕ ДНИ В ХАБАРОВСКЕ

Нерабочие дни в Хабаровске назначены с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Учреждения культуры, органы исполнительной и муниципальной власти будут работать в обычном режиме. Поликлиники и амбулатории будут оказывать помощь по стандартному графику с 1 по 3 ноября. 5-6 числа учреждения будут открыты по режиму субботы. 7 ноября - обычный рабочий день. Остальные работодатели вправе устанавливать рабочие дни по своему усмотрению.

НАПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА

На помощника депутата по городскому округу №9 Андрея Алехина в подъезде его дома напали трое неизвестных. Побороть обидчиков мужчина смог, несмотря на свое серьезное заболевание и инвалидность второй группы. Испуганный чиновник забежал домой, но нападавшие решили не сдаваться просто так и стали бить в дверь. Происходящее очень сильно напугало всех членов семьи Алехина.

ПРИЧИНА СМЕРТИ 11-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА

До недавнего времени силовики не говорили о том, по какой статье возбуждено уголовное дело в связи с трагической гибелью школьника. Как пояснили в прокуратуре Хабаровского края, по факту смерти возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности». Источник «КП» - Хабаровск» в правоохранительных органах рассказал, что мальчик запутался, катясь на «тарзанке», которая закрутилась вокруг его шеи, это и стало причиной гибели

QR-КОДЫ В ХАБАРОВСКЕ

QR-код подтверждает, что на данный момент хабаровчанин официально не болеет коронавирусом. Попасть в общественные места без него - не получится. Получить код могут те, кто прошел все этапы вакцинации, получил отрицательный ПЦР-тест в аккредитованной лаборатории, оформил медотвод от прививки или переболел ковидом не позже, чем полгода назад.