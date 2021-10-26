Александр Рязанов: «Мы единственные на Дальнем Востоке даем двойную гарантию на аккумуляторы»

Александр Рязанов, исполнительный директор сети «ASG-супермаркет» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Аккумуляторы, сварка и генераторы от бытового до промышленного использования - все это можно найти в «ASG-супермаркете», который запомнился хабаровчанам ранее как «Аккумулятор Центр». Но в компании было принято решение провести ребрендинг, и таким образом удалось расширить линейку товаров. Как сообщил исполнительный директор сети «ASG-супермаркет» Александр Рязанов, в сети пять розничных магазинов: два во Владивостоке и три в Хабаровске. Также есть интернет-магазин, работает доставка, в том числе и в другие регионы.

- Наши специалисты могут помочь с выбором товара. Но нужно понимать, где будет клиент его использовать. Например, если это аккумулятор, то для какой машины, сварка - то каким электродом человек хочет варить и другое. Мы единственные на Дальнем Востоке даем двойную гарантию на аккумулятор. Если у вас гарантийный случай - брак, обрыв цепи или замыкание, мы не только меняем аккумулятор на новый, но и возвращаем всю стоимость, - сообщил гость эфира.

Александр Александрович рассказал, что если говорить о сварочном оборудовании и генераторах, то по каждой категории более 10 торговых марок. Что касается аккумуляторов, то больше 20. Это производство Турции, Японии, США, Южной Кореи, стран СНГ. Выбор огромный.

- Никогда не нужно ставить аккумулятор, который не подходит вашему автомобилю. Если по штату идет 45-50 ампер-час, а вы захотели 70, не вопрос, мы продадим, но гарантию придется сократить до шести месяцев. Также неважно, какая страна-производитель, все аккумуляторы достаточно хороши. Нужно понимать, какой сегмент вы берете. Есть эконом, стандарт, премиум. Но это не значит, что эконом хуже. Если автомобиль стандартный, с обычным набором электропотребителей, нет смысла брать дорогой аккумулятор. Нужно также обращать внимание на технологии.

Эксперт сообщил, что в «ASG-супермаркете» сейчас проходит четыре акции для клиентов. Медицинские сотрудники могут приобрести товар по специальной цене, есть скидки и в день рождения именинникам. Также в рамках акции «Прагматик» можно получить до 12% от стоимости и эту сумму потратить, например, на расходные материалы. А сейчас в «ASG-супермаркете» можно выиграть iPhone 12 Pro Max. Все условия розыгрыша есть на сайте www.asg.market.