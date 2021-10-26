Амурских тигров на планете осталось мало и потеря каждой особи - невосполнимая утрата Фото: Сергей БАЛАНОВ

Амурских тигров на планете осталось мало и потеря каждой особи в силу любых обстоятельств - невосполнимая утрата и ущерб для популяции. Браконьеры - перманентная причина исчезновения грациозных полосатых хищников, но и сама природа устраивает испытания для краснокнижных котов.

ПРОПАЛИ БЕЗ ВЕСТИ

Тем печальнее приходили новости о том, что очередная тигрица замечена без своего выводка. В нацпарке «Анюйский» в начале 2021 года тигрица принесла двух котят. Уже в октябре самку заметили с одним малышом, а позже полосатая хищница отметилась перед фотоловушками в одиночестве. Рядом бродил самец, что может говорить о потере тигрицей потомства.

Летом прошлого года тигрица Злата родила трех котят в Большехехцирском заповеднике. Зимой 2021-го самка с упитанными малышами появилась перед автоматическими камерами. Но уже к концу февраля Злата гуляла одна, котята пропали. Правда, чуть позже тигрица принесла еще двух малышей, которые совсем недавно попали на камеры.

Еще один амурский тигр-подросток отмечался в Анюйском нацпарке. Его следы с размером пятки не более шести сантиметров специалисты фиксировали летом 2021 года. Но во время осеннего учета отпечатков подрастающего хищника обнаружено не было, а его мать застали за прогулкой с самцом.

ВЕРСИИ

Котята живут под опекой матери до 1,5-2 лет. Малыши учатся премудростям охоты, правилам поведения в суровой тайге, а самка защищает детенышей от посягательств сородичей. После подросшие тигры уходят в свободное плавание, осваивают участки, образуют пары.

Хороший знак попался специалистам в Анюйском нацпарке Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Основной причиной исчезновения тигрят называют голодную смерть. Последний год в нацпарки края пришла другая беда, которая подкосила основу существования редких котов. И имя ей - африканская чума свиней. АЧС серьезно проредила ряды кабанов в заповедниках региона. Дикие свиньи составляют порядка 70 процентов рациона амурского тигра на Хехцире. Более того, именно на этом мясе растут и крепнут краснокнижные котята. Но из-за уменьшения популяции кабана, полосатые хищники оказались в пищевой блокаде. Пропитания едва хватало взрослым, для тигрят зачастую не оставалось ничего.

Существует и вероятность того, что тигрята погибли от рук браконьеров или лап более взрослых сородичей. Также возможно, что малыши были убиты в целях самозащиты или незаконно изъяты из дикой природы.

ШАНСЫ НА ВЫЖИВАНИЕ

Но некоторые данные говорят о том, что несколько исчезнувших тигрят могут быть живы. Например, трех пропавших котят Златы мог на самом деле выгнать самец Одыр, который ухаживал за полосатой дамой. Вполне возможно, что малыши уже освоили базовые навыки охоты и могли выжить. Аналогичная ситуация с пропавшим тигренком в Анюйском нацпарке. Судя по размеру лапы, ему примерно год и он вполне мог научиться добывать пропитание.

Но некоторые данные говорят о том, что несколько исчезнувших тигрят могут быть живы Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

- Смерть тигрят предполагается, как худший вариант развития событий, но тел не найдено, а это значит, что малыши могут быть живы. Они могли самостоятельно приспособиться к жизни в дикой природе, либо им требуется помощь. Так или иначе, учет амурского тигра продолжается и мы надеемся найти тигрят живыми и здоровыми, - рассказала «КП» Ольга Аполлонова, пресс-секретарь ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Хороший знак попался специалистам в Анюйском нацпарке. Им удалось найти три лежки, поскребы на почве и многочисленные подходы тигров к меточным деревьям. Это говорит либо о брачном поведении, либо о паре молодых хищников из одного выводка, еще не покинувших заповедный лес в поисках дома.

ИНОСТРАННЫЕ ГОСТИ

Дальневосточная тайга - жемчужина, которая привлекает туристов со всего мира. В чтении запутанных следов зверей на снегу участвовал путешественник из Чехии Йиндрих. Группе удалось найти отпечатки рыси, кабана и взрослого тигра. Редкий кот шел по бураннику, уходил в сторону протоки, но неизменно возвращался на тропу.

- Снег на дороге вытоптан свежими следами зайца и косули, тигр двигался то рысцой, то небольшими прыжками. Через четыре километра после начала тропления (хода по следу - прим. ред.) из дубняка справа на тропу этого хищника вышел еще один с размером пятки 9,5-10 сантиметров. Их следы пересекались дважды, но сложно определить встретились ли они, - сообщил Алексей Готванский, инженером по экомониторингу ФГБУ «Заповедной Приамурье».

Удалось специалистам найти и хаотичные следы медведя, который ищет место для спячки. Впервые на нацпарке отметился лось.

Впервые на нацпарке отметился лось Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

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