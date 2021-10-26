Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: в Хабаровске при падении крана погиб человек, а в крае можно вакцинироваться одновременно от двух болезней

Подборка новостей за 26 октября Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для хабаровчан, уставших от информационного шума, но желающих быть в курсе событий региона, мы подготовили подборку новостей за 26 октября.

ПАДЕНИЕ КРАНА

Кран упал на строящееся здание детской поликлиники, которая возводится в районе торгового центра «Подсолнух». По предварительным данным, один человек погиб, второй - серьезно пострадал. Обстоятельства произошедшего уточняются.

НАШЛИ ВАНДАЛОВ

В Хабаровске нашли вандалов, которые разгромили «Сквер врачей». Ими оказались двое ранее судимых жителей Краснофлотского района. Сворованные лавочки, урны и качели мужчины вывезли на грузовике в пригородный поселок, где у одного из них находится земельный участок. Мужчина хотел обустроить пикниковую зону.

ОДНОВРЕМЕННАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ДВУХ БОЛЕЗНЕЙ

Новые правила вакцинации ввел Минздрав России. Отныне разрешена одновременная вакцинация от гриппа и ковида. Изменения уже внесены в инструкцию по применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

РЕБЕНОК ВЫПАЛ ИЗ ОКНА

Происшествие произошло днем по адресу Петра Комарова, 2. В УМВД России по Хабаровску подтвердили факт несчастного случая. Предполагается, что мальчик выпал из окна, облокотившись на москитную сетку, которая не выдержала вес ребенка. По предварительной информации, после падения с третьего этажа, пятилетнего малыша увезли на скорой. Родители уехали вместе с ребенком.

КАРТОФЕЛЬ ПОДОРОЖАЛ

Цены на картофель в России выросли повсеместно во всех регионах страны этой осенью. Рост цен намечается во многих регионах страны. Средняя цена в Хабаровском крае 63 рубля. Такую высокую стоимость можно объяснить транспортной доставкой.