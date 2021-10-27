Владислав Савкин: «Хабаровские педагоги готовы к работе с инновационной техникой»

Владислав Савкин, заместитель начальника управления образования администрации города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

В этом году министерство образования и науки Хабаровского края поставило в учреждения края новые комплекты оборудования для углубленного изучения предметов в школе. Городу досталось шесть. Как сообщил заместитель начальника управления образования администрации города Владислав Савкин, технику распределили в школу №12, 30-ю гимназию, математический лицей и лицей инновационных технологий.

- Оборудование поставили в учреждения для профильного обучения. В математическом лицее теперь есть лабораторное оборудование по оптике, термодинамике и различные элементы. Это необходимо, чтобы дети ставили эксперименты не по учебнику, а видели все наглядно, как это происходит. В гимназии №30 появился большой интерактивный стол с медицинским уклоном. Например, там можно ознакомиться с анатомией.

Владислав Константинович рассказал, что в этом году РАНХИГС организовал обучение по современному оборудованию. И более ста педагогов краевого центра смогли обновить свои знания для дальнейшей работы с инновационной техникой.