Денис Кром: «Хабаровский край – это большое сложное предприятие» Фото: Сергей ПЯТКОВ

На вопрос, какая сфера законодательной деятельности ему ближе, Денис Кром отвечает, что больше склонен к экономике. Он народный избранник новой формации - предпочитает решать проблемы избирателей без оглядки на партийную принадлежность. О своих взглядах на действительность - законотворческую и человеческую - он рассказал «Комсомольской правде» - Хабаровск».

- Денис Андреевич, что вам импонирует в нашем созыве и работе в целом?

- То, что есть отклик и отзывчивость исполнительной власти на человеческом уровне. Те вопросы, которые не требуют дополнительного финансирования, можно решить простым разговором с мэром или его замами. Это касается небольших бытовых проблем отдельных дворовых территорий. Когда можно обойтись без бюрократической волокиты, без депутатских запросов, администрация обычно идет навстречу. Это правильно. Вне зависимости от политических убеждений, от каких-то конъюнктурных действий, мы должны двигаться одним звеном - и законодательная, и исполнительная власть. Главное, чтобы людям было лучше.

- Вы - депутат достаточно молодой. С какими трудностями вам пришлось столкнуться именно в этом качестве при работе непосредственно с людьми?

- С гражданской необразованностью. Большинство жителей довольно смутно представляет себе, как функционирует система государственного устройства. Мне приходится бывать в удаленных районах. Люди приходят на встречи и сразу называют тебя чиновником. Депутаты, в отличие от работников исполнительной власти, не являются государственными или муниципальными служащими. Они не чиновники. Тем не менее к краевым депутатам обращаются с такими просьбами, как, например, перенос мусорных баков на границу двора, обустройство внутридомовой парковки, спилка деревьев. Иногда просят разрешить тот или иной спор, в том числе имущественный или даже семейный. Мы, конечно, не отказываем. Но объясняем, что есть районные администрации, городские или сельские депутаты, управляющие компании, наконец. Собственно, в таком общении и проходят будни депутата. У себя в округе я еженедельно собираю наказы избирателей. Составляю список, «до атомов» разбираю каждый случай и, от своего имени, направляю запросы, обращения в соответствующие инстанции. Депутат - это посредник.

- И от посредника много что зависит?

- Больше зависит от автора вопроса. Четко сформулированная проблема, предложение выхода из нее, подкрепление какими-то юридическими бумагами - это залог успешного решения. Могу сказать, что 20% грамотно составленных вопросов по обращениям избирателей мы решаем на месте. Я рассматриваю Хабаровский край как большое предприятие. Здесь есть отделы - комитеты, которые отвечают за снабжение, за безопасность труда, за досуг «работников», их медицинское обслуживание. Есть собес - для помощи нуждающимся. Существует охрана - полиция и иные силовые структуры. Бухгалтерия всем работникам начисляет зарплату и ведет бюджет нашего предприятия. Любые внутренние вопросы можно решить, не выходя за его рамки. Для этого существуют депутаты - как бы связующее звено между сотрудниками и дирекцией.

- Каковы ваши прогнозы на следующий год? Край будет наращивать свой потенциал, как это было в текущем году?

- Мое мнение: нам настало время воздержаться от крупных мегапроектов. Губернатор и так привлек в регион множество инвестиций и запустил несколько комплексных программ, каждая из которых может вытащить из глубокой ямы любую область, поменьше нашей. Он использовал свой потенциал - политический и личный - и за это ему благодарно все население. Но бушует ковид, и спад пока не предвидится. Покупательская способность населения падает, многие сферы малого и среднего бизнеса - например, общепит - терпят убытки и схлопываются. Наша задача на данный момент - поддержка. Недаром бюджет на следующий год принимается социально ориентированный.

- Тем не менее инвестирование продолжится?

- Конечно, продолжится. Сейчас функцию инвестиционного локомотива выполняет краевое правительство во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым. Это их усилиями мы заключаем контракты на экономических форумах, после их запросов федеральные органы власти выделяют региону транши. Команде главы края пришлось столкнуться с не вполне готовностью региональных институтов принимать инвестиции внутри самого края. Это исторически так сложилось. Встречать гостей тоже надо уметь. Приведу пример. За зданием РАНХИГС есть пустое пространство. Там сейчас стихийная стоянка для автомобилей. Так вот, некая известная компания представила проект: поставить на этом участке комплекс заданий - что-то вроде выставочного центра как раз для тех, кто хочет вложиться в экономику края. Такой суперпавильон. Проект замечательный и специализированный, я его видел. Компания вложила в его разработку несколько миллионов. Но он не реализуется. Для одобрения и начала строительства нужно заплатить 250 миллионов рублей. То есть мы пока не научились подавать себя на достойном уровне. Но мы научимся, я уверен.

Справка «КП»

Денис Андреевич Кром

Депутат Законодательной думы Хабаровского края. Заместитель председателя комитета по Государственному устройству и местному самоуправлению. Работает коммерческим директором строительной компании «Амкон-ДВ».