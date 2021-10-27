Стало известно о состоянии ребенка, выпавшего из окна в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в Хабаровске из окна многоэтажки выпал годовалый ребенок. Несчастный случай произошел в доме №2 по улице Петра Комарова. Очевидцы рассказали, что ребенок упал вместе с москитной сеткой из окна третьего этажа. Ранее сообщалось, что ребенка доставили в больницу. «Комсомольская правда» - Хабаровск» выяснила, в каком состоянии ребенок находится сейчас.

В ДОМЕ БЫЛО СЛИШКОМ ЖАРКО…

Теплый октябрь в Хабаровске дал о себе знать. Пока за окном сохраняются положительные температуры, отопление в квартирах работает по полной. Хабаровчане то и дело перекрывают батареи, чтобы избавиться от духоты в помещениях, или же открывают окна. Так поступила и Ирина Г. - мама пострадавшего ребенка 2020 года рождения.

- Произошедшая ситуация достаточно распространенная. Правда, обычно такие факты мы не регистрируем осенью. Мама, которая находилась в тот момент с ребенком, открыла окно и не уследила за мальчиком. На пластиковом окне была установлена москитная сетка, а сама рама была открыта настежь. В ситуации имела место банальная невнимательность со стороны матери. Такие случаи чаще всего происходят летом, так как на улице жарко, и люди чаще открывают окна настежь. Вполне вероятно, что такая ситуация произошла осенью, так как сейчас в квартирах жарко, батареи горячие, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по городу Хабаровску.

По одной из версий, мальчик облокотился на москитную сетку, которая не смогла выдержать вес даже совсем маленького ребенка.

ЭТО НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО!

К счастью, трагических последствий удалось избежать.

- С ребенком все в порядке. Сейчас он находится дома. Его осмотрели медики и назначили ему амбулаторное лечение. Трагедии удалось избежать благодаря счастливой случайности, - добавил Кирилл Блинов.

Ребенок получил незначительные телесные повреждения, несмотря на то, что падение произошло с третьего этажа.

- Уважаемые родители, если вы открываете окна, то следите за детьми, которые находятся в квартире. Потому что в данном случае трагических последствий удалось избежать лишь чудом, - порекомендовали в УМВД России по Хабаровску.

Если для ребенка все закончилось относительно хорошо, то родителей ждут различные проверки правоохранительных ведомств. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровску, материалы дела переданы в следственное управление следственного комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО для дальнейших мер реагирования.

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