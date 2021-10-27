Паводки, давление на бизнес и итоги ВЭФ: развитие регионов Дальнего Востока обсудили на совете ДФО

В Москве состоялось заседание совета ДФО. Фото: официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)

В Москве состоялось заседание совета ДФО. Основные темы - административное давление на бизнес, прошедшие на Дальнем Востоке паводки и соглашения, подписанные на ВЭФ. Подробнее - в нашем материале.

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Прошедший во Владивостоке шестой ВЭФ стал одним из самых крупных. В нем приняли участие свыше четырех тысяч человек из России и 58 иностранных государств. Хабаровский край стал победителем выставки «Улицы Дальнего Востока», второе место у Забайкалья и «бронза» - у ЕАО.

Всего на прошедшем форуме подписано 380 соглашений. Общая сумма - более трех триллионов рублей.

- От нашей с вами общей работы зависит то, чтобы все эти соглашения были реализованы и принесли пользу развитию экономики, улучшению жизни людей, проживающих на Дальнем Востоке. В этот раз мы впервые провели встречу инвесторов с президентом РФ. […] Результатом стал подписанный перечень поручений, состоящий из трех различных блоков, включающий самые важные вопросы, связанные с будущим развитием Дальнего Востока. По ряду из них дано поручение правительству проработать, по таким, как льготная ипотека для врачей и учителей, приняты окончательные решения, - сказал Юрий Трутнев, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО.

Срок исполнения некоторых президентских поручений истекает в 2022 году. Одно из важнейших - реновация дальневосточных городов. На следующем ВЭФе должны быть представлены первые мастер-планы и определены города, которые в первую очередь попадут под программу.

БИЗНЕС И ДАВЛЕНИЕ

Почти каждый четвертый предприниматель на Дальнем Востоке сталкивается с административным давлением. Наиболее острая обстановка в Приморье, на Камчатке и в Республике Бурятия. Ситуация неприемлемая, учитывая, что частный капитал - залог экономического роста регионов ДФО. Но подвижки в деле есть.

- Ситуация в регионах становится все более прозрачной. Поэтому мы видим, где контрольно-надзорные полномочия осуществляются не в целях наведения порядка обеспечения прав граждан, а в каких-то иных целях, и будем предпринимать все меры, чтобы на это реагировать, - добавил Юрий Трутнев.

СТИХИЯ

Изменения климата несут за собой опасность природных катаклизмов. Почти всегда первый удар стихии на себя принимает Дальний Восток. Чего стоят катастрофические лесные пожары в Якутии. Всего в республике возникло 1677 возгораний.

Пожарам не уступают паводки - восемь дальневосточных регионов пострадало от удара стихии. Большая вода затопила 294 населенных пункта, свыше пяти тысяч жилых домов и более 18 тысяч приусадебных участков. Пострадали 525 участков автомобильных дорог, 115 мостов и почти 200 социальных объектов.

Выплаты пострадавшим составили 860 миллионов рублей из федерального бюджета и 132 миллиона - из региональных. Также почти 2500 помещений нуждаются в ремонте, более 1700 домов предстоит отстроить или купить для тех, кто лишился жилья. По оценке регионов, на эти цели потребуется более 6,6 миллиарда рублей. При этом пять миллиардов рублей необходимо дополнительно для восстановления дорог.

- Работа по защите территорий от паводков также ведется во многих регионах успешно, но, к сожалению, не везде. Задержки, неисполнение обязательств происходили при строительстве защитных сооружений в Комсомольске и привели к тому, что в резервный фонд правительства возвращено 1,7 миллиарда рублей. Нам сейчас потребуется приложить нетривиальные усилия для того, чтобы доказать необходимость возвращения этих денег. В противном случае мы просто останемся с незавершенными дамбами и незащищенным Комсомольском, что абсолютно недопустимо, - сообщил вице-премьер.