«Я хочу счастливую семью»: участница «Беременная в 16» из Хабаровска рассказала о жизни после шоу

Девушка в столь юном возрасте познает прелести материнства и семейной жизни. Фото: «Беременна в 16»/ телеканал «Ю» Фото: скриншот

Каролина из Хабаровска снялась в популярном шоу «Беременна в 16». Девушка в столь юном возрасте познает прелести материнства и постигает премудрости семейной жизни. О своих успехах и неудачах хабаровчанка рассказывает в соцсетях.

Каролина уже несколько лет живет со своим 22-летним парнем Михаилом, несколько месяцев назад пара стала родителями и узаконила свои отношения. Во время беременности возлюбленные часто ссорились. Михаил порой агрессивно реагировал на поступки девушки, а Каролина не всегда проявляла чуткость. В итоге, как признавалась сама девушка, дело доходило до криков и драк.

Но расставаться с избранником хабаровчанка не хочет. Юная мама, по ее словам, всеми силами пытается сохранить брак, хоть отношения в паре сейчас непонятные. Каролина описывает их как холодные. Но любовь не прошла.

- Мы очень много говорили о расставании, но пока не можем друг друга отпустить. Помню, как в начале отношений у нас был еще тот самый огонек. И я знаю, что он еще есть где-то глубоко, только надо его разжечь, но у нас пока ничего не выходит, - написала в своем микроблоге 16-летняя мама Каролина.

Девушка рассказала, что Михаил стал более чутким и пытается не реагировать на срывы возлюбленной. Также парень начал реже опаздывать на работу, помогать юной маме с ребенком и по дому, изменил свой подход к родителям Каролины. Напомним, что в выпуске шоу Михаил запрещал девушке видеться с мамой. Молодой папа считал, что семья настраивает избранницу против него. У самой девушки отношения с мамой замечательные: они поддерживают связь и помогают друг другу.

- Я хочу счастливую семью, без ссор, драк, и, надеюсь, у нас все так и останется в отношениях. Мы исправим эти минусы, - резюмировала Каролина.

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