Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: школьники провалились под лед, а в минстрое прокомментировали ЧП с краном

Подборка новостей за 27 октября Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для тех, кто не хочет тратить много времени на прочтение всей новостной ленты, мы подготовили подборку самых актуальных новостей за 27 октября.

ДЕТИ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД

В поселке Горный Солнечного района утонули два ребенка - братья 6 и 10 лет. Во время игры один из братьев выбежал на тонкий лед и провалился под него. На помощь ему ринулся брат, но также оказался подо льдом. Дети погибли.

ПАДЕНИЕ БАШЕННОГО КРАНА

Происшествие прокомментировал глава регионального минстроя.

- Мы посмотрели все имеющиеся видео момента падения крана, но не смогли определить, по какой причине он упал. Мы направили всю необходимую информацию в Ростехнадзор. Сегодня планируется демонтаж крана. Но истинные причины падения станут известны лишь после окончания расследования следственными органами, - рассказал «КП» - Хабаровск» Олег Сутурин, и.о. министра строительства Хабаровского края.

ХК «АМУР»

По итогу игры с московским ЦСКА счет по буллитам составил 4:3 в пользу гостей. Хабаровчане набрали три очка из четырех возможных в двухматчевой серии с ЦСКА. Среди тигров отличились Александр Шаров (16), Александр Горшков (35) и Андрей Алексеев (58).

ПОГИБ ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА

В Хабаровске, в результате опрокидывания автопогрузчика, погиб водитель. Происшествие произошло 25 октября на территории АО «Хабаровский речной торговый порт». В понедельник вечером при проведении погрузочно-разгрузочных работ опрокинулся автопогрузчик. Водитель выпал из машины. Мужчину придавило металлической конструкцией кабины. Он умер на месте.