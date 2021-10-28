Виктор Лопатин: «Амурский лосось надо спасать!»

По рейтингу цитируемости в региональных и федеральных СМИ Виктор Лопатин входит в топовую тройку краевых депутатов. Калибр предлагаемых и реализуемых им проектов – от уличных переходов до сохранения экосистемы реки Амур. О том, с чем приходится сталкиваться в депутатской работе, народный избранник рассказал «Комсомольской правде».

- Виктор Сергеевич, вы возглавляете комитет по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры. Какие основные проблемы вы видите в положении малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае?

- Хабаровский край ничем не отличается от остальной России, здесь те же проблему у предпринимателей, что и везде. Как краевые депутаты, к тому же многие из нас пришли в думу из бизнеса, мы благосклонно относимся к предпринимательству и в меру возможностей помогаем. Когда началась эпидемия коронавируса и пошли федеральные деньги на поддержку бизнеса, депутаты сделали все, чтобы расширить круг получателей этих выплат. Вот в этом наша помощь. За два года обращений от предпринимателей было несколько десятков. Все они отрабатывались депутатами практически в ручном режиме.

- Вы избирались по ондомандатному округу. Считается, что у одномандатников поток посетителей особенно плотный. Вы с эти сталкиваетесь?

- А как же. Имеется приемная на улице Краснореченской,74. У меня пять помощников, трое из них живут в Южном микрорайоне и на Пятой площадке, собирают наказы жителей оттуда. Обращений масса. К сожалению, депутат – такая фигура, которая не может угодить всем. Всегда найдется кто-то недовольный. Приведу пример. Ко мне обратился активный местный житель с улицы Сунгарийской. Эту улицу отремонтировали, но трамвайный переезд не тронули – он принадлежит трамвайно-троллейбусному управлению. Проблемное место на дороге для всех автомобилистов. Активист предложил закатать асфальтобетонной крошкой, чтобы заровнять колдобины. Моя команда договорилась с несколькими бизнесменами о работах на общественное благо. Заровняли. На следующий день пришел другой активист и разворотил асфальт ломом, попытался сделать это место вообще не проездным. Ему не понравилось, что машины стали быстро ездить, а живет он неподалеку. Люди так устроены – всем мил не будешь.

- Известна ваша принципиальная позиция по запрету промышленного вылова рыбы в Амуре. Вы по-прежнему против ограничений?

- В сложившейся ситуации я лично за ограничения промышленного рыболовства и усиление охраны нерестилищ. Вопрос запрета непростой. Уйдет с реки промышленный лов - придут браконьеры. Эти не церемонятся – перекрывают реку наплавными сетями, ловят прямо на нерестилищах. Результат: рыба не успевает дойти до нерестилищ, ее выбирают подчистую. А контролировать это дело некому: на Николаевский район всего 3 инспектора рыбохраны! И ходят они без оружия. А браконьеры многочисленны, наглы и хорошо вооружены.

- Как вы предлагаете решать эту проблему?

- Тотальным контролем. Нужно собрать инспекторов с многих ведомств вплоть до лесоохраны, росгвардейцев привлечь, создать смешанные бригады, наделить полномочиями и на время путины командировать их на Нижний Амур и на нерестилища. Погоняют они браконьеров один год – потом посмотрим на эффект. Спасать надо реку. Угробим же популяцию лососевых на корню. Я считаю, что нужно вообще запретить любой вылов лососевых на какое-то время. Так уже делалось дважды: после Гражданской войны и Великой Отечественной. Давали Амуру восстановить популяцию. Сейчас тоже такое время пришло.

Справка «КП»:

Лопатин Виктор Сергеевич.

Депутат законодательной думы Хабаровского края. Председатель постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры. Образование: окончил ХГАЭП по специальности «Управление ресурсами и организация оптовой торговли средствами производства».