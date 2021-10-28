СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в честь 15-летия провела в Хабаровске Public talk

Одна из задач Центра заключается в том, чтобы разъяснить гражданам их права

Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» сегодня празднует юбилей - 15 лет. В честь дня рождения в Хабаровске партия провела круглый стол в формате Public talk. На нем актив регионального отделения обсудил важные проблемы региона.

Формат открытой дискуссии, к которой мог подключиться любой желающий, был выбран не случайно. За полтора часа участники обсудили проблемы жителей Хабаровского края, пути их решения, партийные задачи по реализации программных требований.

Вступительное слово взял председатель Совета регионального отделения Игорь Глухов. Он поздравил всех с днем рождения партии, рассказал о результатах работы в регионе, а также подвел итог прошедшей выборной кампании. По его словам, за 15 лет пройден большой путь, за который четырежды партия становилась парламентской. Сегодня ее фракция в Государственной Думе – третья по численности. По количеству членов СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ – третья политическая сила в стране (150 тыс. членов).

Вступительное слово взял председатель Совета регионального отделения Игорь Глухов

«15 лет для политической силы - срок небольшой. Но в то же время партия на этих выборах в очередной раз подтвердила звание парламентской. Мы прибавили голосов не только по стране, но и в крае, улучшив результат почти на 10 тыс голосов. В том созыве мы стали третьей фракцией по количеству депутатов в Госдуме - 28 человек. Да, это немного, но я верю, что мы сможем провести свои законопроекты, которые сделают жизнь россиян лучше», - рассказал Игорь Глухов.

Если говорить о работе регионального отделения, то недавнее слияние трех политических сил благоприятно сказалось на численности членов партии. Растет количество желающих влиться в ряды СРЗП в Хабаровском крае. Так, к концу года планируется открыть еще два местных отделения – в Охотском и Ванинском районах.

Партийцы обсудили проблемы краевого здравоохранения, ЖКХ. С кратким докладом об итогах работы выступила руководитель партийного регионального Центра защиты прав граждан Мария Ермилова. Она отметила, что большинство проблем, с которыми сталкиваются жители края, решаются без суда. Для этого нужно знать свои права и уметь их защищать. Поэтому одна из задач Центра заключается в том, чтобы разъяснить гражданам их права. Среди самых распространённых проблем – ЖКХ, неисполнение управляющими компаниями своих обязанностей.

Депутат Хабаровской городской думы, архитектор Мария Огненная рассказала о проблеме точечной застройки.

«По - моему мнению, она сильно портит облик города. От людей, которые проживают уже в сложившихся микрорайонах города, поступает много жалоб на точечные постройки. Например, по улице Стрельникова сейчас строится новый жилой дом. Микрорайон довольно плотный, у местных жителей возникли проблемы. По их словам, при выходе из дома они буквально упираются в стену. А по генеральному плану города на том месте ожидался детский сад. То есть вместо нужного социального объекта жители получили стены, тесноту и большее количество людей», - сказала депутат.

«У партии хорошие перспективы. Самое главное, не отступать от того, что мы обещаем людям, а людям мы обещаем то, во что сами верим, что четко просчитали. Мы выступаем за справедливость, за перемены в стране и в крае в лучшую сторону», – резюмировал Игорь Глухов.