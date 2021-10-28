Сергей Насонов: «У «Ерофей Про» есть шанс стать чемпионами России по кибербаскетболу»

Сергей Насонов, председатель Федерации баскетбола Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

В России начался чемпионат по кибербаскетболу. Хабаровская команда «Ерофей Про» сыграла уже две игры и выиграла. Всего было девять команд-участников.

- В прошлом году в Чемпионате России по баскетболу 3х3 принимали участие 24 команды, тогда «Ерофей Про» взял шестое место. Сейчас мы поняли, что пока не удается создать профессиональный клуб, мы решили взять медали в кибербаскетболе и подписали контракт с тремя чемпионами страны. Мы предлагаем условия, от которых спортсмены не могут отказаться. Из-за того, что у нас нет сервера, на котором происходит игра, происходит задержка, и мы не можем конкурировать в киберпространстве. Пришлось бы всю команду везти в Москву, и команды находились бы в равных условиях, но это дорого. Игры проходят по средам, - сообщил радио «КП» Сергей Насонов, председатель Федерации баскетбола Хабаровского края.

Также с октября каждую субботу и воскресенье в Хабаровске проходит чемпионат МЛБЛ. Сегодня в нем принимают участие шесть женских и 16 мужских команд. Там играют лучшие игроки. Все они объединяются в одну или две команды и едут в Комсомольск-на-Амуре на краевые соревнования.

- Хабаровский край - большая территория, а в Комсомольске-на-Амуре много людей занимается баскетболом. Там построили зал, где можно проводить соревнования такого уровня. Организацию на себя берет местная федерация. Все счастливые, довольные. И нам на три дня съездить в другой город, пообщаться за чашкой чая, достаточно интересно, - рассказал Сергей Насонов.