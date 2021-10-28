Старинная находка времен Николая II удивила жителей Хабаровска

Если бы не ремонт дороги на улице Запарина, то город лишился бы уникального образца искусства Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

За свою 163-летнюю историю в Хабаровске происходило множество метаморфоз. От небольшого поста, основанного первопроходцами, он разросся до размеров самого крупного города Дальнего Востока. Неудивительно, что краевая столица хранит множество тайн, раскрытие которых - большое событие.

Если бы не ремонт дороги на улице Запарина, то город лишился бы уникального образца искусства. Во время укладки нового асфальта рабочие наткнулись на какие-то старые и ржавые металлические предметы. Значения этому дорожники не придали и кинули конструкцию на обочину. Вечером планировали выбросить.

Во время укладки нового асфальта рабочие наткнулись на какие-то старые и ржавые металлические предметы Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

К счастью, мимо проходили знатоки хабаровской истории. В ненужных железках они разглядели архитектурные элементы и сразу же позвонили историкам. Прибывшие на место специалисты ликовали: ржавые железяки оказались декоративными деталями, которые некогда украшали здание интерната Хабаровской женской гимназии №1 на улице Запарина (тогда - Барабашевской).

Уникальный памятник архитектуры был открыт в 1909 году Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Уникальный памятник архитектуры, открытый в 1909 году, мог радовать глаз и сегодня. Тогда в украшениях фасада двухэтажного каменного здания смешалось несколько стилей: готика, барокко, неорусский. После Гражданской войны здесь открыли школу №2 имени Ленина, а с конца 20-х годов объект заняли будущие медики.

Уникальные фасадные украшения станут частью экспозиции музея Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

В 1972-м декор со здания сбили, превратив его в обычную серую коробку. До наших дней почти в первоначальном виде сохранилась лишь пристройка, которая считается объектом культурного наследия. Металлический витиеватый декор пролежал в земле 49 лет, что позволило ему неплохо сохраниться.

До наших дней почти в первоначальном виде сохранилась лишь пристройка Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

- Детали отправили к реставратору, их необходимо почистить и привести в порядок. Если специалист успеет, то элементы декора попадут на выставку о первом блогере Хабаровска Андрее Бодиско. В дальнейшем сотрудники исторического отдела подготовят всю необходимую документацию и поставят артефакты на хранение, - рассказала «КП» Нина Маркова, заместитель генерального директора Гродековского музея.

После всех формальных процедур уникальные фасадные украшения станут частью экспозиции музея.