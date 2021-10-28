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Общество28 октября 2021 8:55

Старинная находка времен Николая II удивила жителей Хабаровска

Уникальные предметы были закатаны в асфальт, а нашли их случайно
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Если бы не ремонт дороги на улице Запарина, то город лишился бы уникального образца искусства

Если бы не ремонт дороги на улице Запарина, то город лишился бы уникального образца искусства

Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

За свою 163-летнюю историю в Хабаровске происходило множество метаморфоз. От небольшого поста, основанного первопроходцами, он разросся до размеров самого крупного города Дальнего Востока. Неудивительно, что краевая столица хранит множество тайн, раскрытие которых - большое событие.

Если бы не ремонт дороги на улице Запарина, то город лишился бы уникального образца искусства. Во время укладки нового асфальта рабочие наткнулись на какие-то старые и ржавые металлические предметы. Значения этому дорожники не придали и кинули конструкцию на обочину. Вечером планировали выбросить.

Во время укладки нового асфальта рабочие наткнулись на какие-то старые и ржавые металлические предметы

Во время укладки нового асфальта рабочие наткнулись на какие-то старые и ржавые металлические предметы

Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

К счастью, мимо проходили знатоки хабаровской истории. В ненужных железках они разглядели архитектурные элементы и сразу же позвонили историкам. Прибывшие на место специалисты ликовали: ржавые железяки оказались декоративными деталями, которые некогда украшали здание интерната Хабаровской женской гимназии №1 на улице Запарина (тогда - Барабашевской).

Уникальный памятник архитектуры был открыт в 1909 году

Уникальный памятник архитектуры был открыт в 1909 году

Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Уникальный памятник архитектуры, открытый в 1909 году, мог радовать глаз и сегодня. Тогда в украшениях фасада двухэтажного каменного здания смешалось несколько стилей: готика, барокко, неорусский. После Гражданской войны здесь открыли школу №2 имени Ленина, а с конца 20-х годов объект заняли будущие медики.

Уникальные фасадные украшения станут частью экспозиции музея

Уникальные фасадные украшения станут частью экспозиции музея

Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

В 1972-м декор со здания сбили, превратив его в обычную серую коробку. До наших дней почти в первоначальном виде сохранилась лишь пристройка, которая считается объектом культурного наследия. Металлический витиеватый декор пролежал в земле 49 лет, что позволило ему неплохо сохраниться.

До наших дней почти в первоначальном виде сохранилась лишь пристройка

До наших дней почти в первоначальном виде сохранилась лишь пристройка

Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

- Детали отправили к реставратору, их необходимо почистить и привести в порядок. Если специалист успеет, то элементы декора попадут на выставку о первом блогере Хабаровска Андрее Бодиско. В дальнейшем сотрудники исторического отдела подготовят всю необходимую документацию и поставят артефакты на хранение, - рассказала «КП» Нина Маркова, заместитель генерального директора Гродековского музея.

После всех формальных процедур уникальные фасадные украшения станут частью экспозиции музея.

Детали отправили к реставратору, их необходимо почистить и привести в порядок

Детали отправили к реставратору, их необходимо почистить и привести в порядок

Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

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