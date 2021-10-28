«Вы рушите систему публичной власти»: заседание закдумы Хабаровского края закончилось грандиозным скандалом Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Одно из последних заседаний Законодательной думы Хабаровского края завершилось, едва начавшись. Конфликтная ситуация возникла между несколькими депутатами и главой думы. Причина, как сообщают источники, в несогласии с кадровыми изменениями в контрольно-счетной палате региона. Судя по видео, которые попало в соцсети, ругань из-за кадровых перестановок переросла в скандал с переходом на личности.

НАРУШЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА?

На очередном заседании Законодательной думы Хабаровского края обсуждался вопрос о назначении новых аудиторов контрольно-счетной палаты региона. Как выяснилось, два человека, ранее занимавшие эти должности, неожиданно отказались от них. Такая ситуация удивила некоторых депутатов, и они предложили пригласить в думу этих людей, чтобы разобраться в причинах отказа от работы. Именно это предложение и стало причиной скандала во время заседания.

- Что это за подход такой? Мы все люди, все живем в Хабаровском крае. Вот это диктаторство можете проявлять по отношению к однопартийцам, пожалуйста. Это ваши коллеги. Вы избирались под определенными лозунгами. Сейчас себя нормально ведите. Как просто граждане, проживающие в Хабаровском крае. Что такое контрольно-счетная палата? Это люди, проверяющие правильное исполнение бюджета. Вы рушите эту систему. Для чего? То, что ваша партия в большинстве, не значит, что вы сила. В первую очередь - вы граждане региона. Вы рушите систему публичной власти, - заявил во время выступления Дмитрий Мальцев, депутат Законодательной думы.

Едва председатель думы начала отвечать депутату, как он вновь взял слово.

- Своим упорством вы сейчас просто сорвете заседание думы. Вы можете, будучи преподавателем, со своими студентами так разговаривать, а мы тут депутаты, - добавил Дмитрий Мальцев.

- Попрошу воздержаться от комментариев моей деятельности преподавателя, - ответила Ирина Зикунова, председатель Закдумы края.

В то же время депутату сделали замечание по поводу нарушения регламента заседания. На что он ответил, что с регламентом знаком.

ЗАСЕДАНИЕ ОТМЕНЯЕТСЯ

Согласно кадрам, опубликованным в соцсетях, после произошедшего скандала на заседании Закдумы осталось 22 человека офлайн и пять в режиме ВКС, при кворуме в 24. Этого, по мнению некоторых депутатов, было недостаточно для продолжения заседания.

- Вернитесь к вопросу и примите решение. Не проблема. Зачем ломать через колено? Не надо так делать. Вы такая же гражданка. Завтра вам так же скажут: «Пиши заявление и иди домой». Вы как себя будете вести? Защищаться будете? Будете. Мы, депутаты, для того и избирались. А мы вообще не защищаем не то что людей, проживающих за чертой бедности, а людей, которые работают в системе. Кворума нет. Какое предложение думы? К вам вопрос как к руководителю, - спросил Дмитрий Мальцев.

В ответ на выступление депутата глава краевой думы Ирина Зикунова приняла решение о рассмотрении вопроса.

- Мы не можем продолжать. Хорошо. Заседание отменяется, - сказала Ирина Зикунова.