Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: супруга главы региона стала телеведущей, а в крае нашли потерянного тигренка

Подборка новостей за 28 октября Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для тех, кто хочет остаться в курсе событий, сэкономив при этом время, публикуем подборку самых актуальных новостей за 28 октября.

УВЕЛИЧИЛАСЬ СМЕРТНОСТЬ ОТ COVID-19

Число заразившихся в Хабаровском крае растет ежедневно. В последние дни прирост составил около 50 человек. За последние сутки число заболевших выросло до 375. Увеличилось число людей, болеющих в тяжелой форме и подключенных к аппаратам ИВЛ. Кроме этого, в крае возросло количество смертельных исходов болезни.

СУПРУГА ГУБЕРНАТОРА СТАЛА ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ

Галина Дегтярева выступила в роли телеведущей на хабаровском канале «6ТВ». Она ведет авторскую программу «Культурный код», которая посвящена достижениям края в области культуры и культурным событиям региона.

АМУРСКИЙ ТИГРЕНОК

Весной 2020 года тигрица Злата принесла потомство в Большехехцирском заповеднике. Тигрица отметилась с тремя котятами, но спустя около десяти месяцев малыши пропали. Их считали погибшими. Специалисты с помощью фотоловушек обнаружили тигра с узорами, как у пропавшего когда-то тигренка.

КРЕМАТОРИЙ РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО

Крематорий в Хабаровске перешел на беспрерывный график работы. В день организация кремирует по 15 человек. По информации от администрации краевой столицы, это не связано с пандемией коронавируса и ростом смертности от COVID-19.