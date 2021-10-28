Михаил Дегтярев держит на личном контроле предоставление жилья детям-сиротам

Глава региона находится на самоизолиции, поэтому он вынужден работать удаленно. Фото: правительство Хабаровского края

Проблема обеспечения детей-сирот жильем в Хабаровском крае всегда стояла остро. И не в последнюю очередь из-за того, что власть не всегда обращала внимание на проблемы таких людей.

Хабаровчане прекрасно помнят, какие скандалы в середине прошлого десятилетия вызывала ситуация с комплексом «Твердохлебово» неподалеку от поселка Тополево в Хабаровском районе. Жилье, предназначенное для сирот, нередко с детьми на руках, строилось годами. Подрядчики срывали сроки, бросали строительство, деньги разворовывались (два ответственных за эту стройку должностных лица из минстроя лишились должностей и попали под уголовные статьи). Мамы-одиночки все из тех же детдомовских выпусков разбивали палатки напротив краевого правительства, чтобы быть услышанными.

К счастью, ситуация изменилась. Проблемой помощи детям-сиротам занялось правительство Хабаровского края на самом серьезном уровне. Глава региона решает такие вопросы как обеспечение жильем детей-сирот лично. Часто он использует формат личных приемов. Это позволяет не только узнать о проблемах лично от жителей, но и проконтролировать реализацию уже данных поручений. Именно так губернатор поступил в случае Галиной Комогорцевой.

Девушка - выпускница 2006 года из хабаровского детского дома №1. Она записалась на прием первому лицу края, потому что ей больше некуда идти. Галина рассказала, с какими сложностями она столкнулась в решении собственного жилищного вопроса. Четырнадцать лет ожидания квартиры! И только после решений Михаила Дегтярева ситуация для хабаровчанки, имеющей статус сироты, начала меняться в лучшую сторону. И не только для нее одной.

Галине Комогорцевой предложили воспользоваться соцвыплатой для приобретения жилья в министерстве ЖКХ края. Сейчас она собирает пакет документов, и после положительного решения комиссии ей могут предоставить сертификат на покупку жилья. Это новация для нашего региона. Введение жилищных сертификатов для детей-сирот губернатор согласовывал с прокуратурой. Сейчас система заработала.

Правда Галина беспокоилась, что сроки поиска жилья ограничены, и она может потерять свою очередь.

– Ваше право на жилье гарантировано Конституцией, мы вам обязательно поможем. Я могу рекомендовать вам рассмотреть оба варианта: продолжать самой поиски удобной квартиры для покупки, а министерство ЖКХ края прошу оказать содействие в подборе подходящего жилья, несмотря на то, что документы еще не поданы в ведомство, – ответил Михаил Дегтярев.

Примечательно, что в Хабаровском крае сертификат на жилье детям-сиротам теперь можно использовать в качестве первоначального взноса при ипотечном кредитовании для покупки жилья. Эта возможность появилась только в сентябре, но уже есть опыт работы нового закона.