Юлия Минаева: «Новые нейронные связи мозга помогут развитию ребенка»

Юлия Минаева, владелица нейрошколы «Сила мозга», нейропсихолог, health-коуч, психолог Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Сила Мозга» - организация, где работают специалисты нескольких направлений: нейропсихологи, психологи и логопеды. Главная задача нейрошколы - комплексно подойти к развитию ребенка со всех сторон. В частности, развития речи, моторики и развития мозга, психологических проблем. Как сообщила владелица нейрошколы «Сила мозга», нейропсихолог, health-коуч, психолог Юлия Минаева, чаще всего к специалистам приходят дети с какими-либо трудностями, например, с обучением в школе.

- Стрессовые ситуации тоже влияют на развитие мозга. Я нутрициолог и понимаю, что развитие ребенка связанно с тем, какой у него режим дня, физическая нагрузка, как он питается. И если есть сбои, то, возможно, мозгу будет не хватать энергии. Сначала нужно наполнить организм изнутри, чтобы был ресурс когнитивной деятельности. Когда ребенок развивается, он проходит определенный этап. Сначала лежит, потом переворачивается, сидит, ползает, ходит. И если где-то есть проблема, значит, в этом раннем онтогенезе произошли сбои. Очень часто дети не ползали, а сразу пошли, быстро все развивалось. Это все патология развития, и потом к школе мы видим, мозгу ресурса не хватает, - рассказала гостья эфира.

Эксперт рассказала, что сначала ребенку предстоит пройти диагностику, специалистам нужно также разобраться со всех сторон. Например, какие схемы используют родители в воспитании, проверить дефициты ресурсов.

- Мы начинаем работать с режимом, питанием, нутриентами, начинаем насыщать организм. И очень часто, в 70 процентах случаев, нет сложной органической патологии, в итоге ребенок уходит в норму. У него появляется ресурс, и он садится и делает. Но если этого не хватает, то подключаются к работе нейропсихологи, логопеды, и через движение и игры мы научаем мозг новым схемам, образуем новые нейронные связи, и ребенок думает и действуем по-новому.