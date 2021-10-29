Лучший полицейский Хабаровского края: «мы служим не за деньги, а чтобы помогать людям»

Большинство голосов читатели «КП» отдали 25-летнему старшему лейтенанту полиции Максиму Петушкову Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Много лет «Комсомольская правда» и МВД проводят совместный конкурс «Народный участковый». Читатели определяют лучшего служителя закона в каждом из регионов. Мы расскажем о полицейском из Хабаровского края, который поборется за главный приз на всероссийском этапе конкурса.

Большинство голосов читатели «КП» отдали 25-летнему старшему лейтенанту полиции Максиму Петушкову. Участковый отдела полиции №8 УМВД России по городу Хабаровску несколько лет работает в районе Депо II и признается: «Свой путь выбрал еще в 5 классе».

Участковый несколько лет работает в районе Депо II Фото: Из личного архива героя публикации

- В школе ходил на кружок «Юный инспектор дорожного движения». Хоть это и относилось к службе в ГИБДД, но с тех пор я загорелся и решил, что буду работать в МВД и посвящу себя и свою жизнь службе народу, - рассказал «КП» старший лейтенант полиции Максим Петушков, победитель регионального этапа конкурса «Народный участковый - 2021».

ЮРИСТ, МОРЯК, ПОЛИЦЕЙСКИЙ

Максим Петушков родом из города Свободный (Амурская область). После школы будущий участковый отучился в техникуме, затем пошел в армию. Служил полицейский на Тихоокеанском флоте на корабле большом противолодочном корабле «Адмирал Пантелеев». На второй день после возвращения домой Максим Петушков подал документы в МВД.

- Прошел все комиссии, попал на сержантскую должность, хоть и предлагали все. Но у меня не было высшего образования и кроме как стать сержантом или оперуполномоченным я не мог. В оперативники я не хотел идти, душа к этому не лежала, поэтому устроился в службу конвоирования подозреваемых и обвиняемых. Когда разрешили работать участковым без высшего образования, сразу подал документы о переводе, - продолжил старший лейтенант полиции.

Через год Максим Петушков перевелся в Хабаровск, поближе к любимой девушке. Участковому вверили один из участков в районе Депо II, где живет больше 9000 человек. Свой день полицейский начинает по-разному: либо вызовы нужно отработать, либо проверить подконтрольную территорию. В основном приходится помогать решать семейные конфликты, усмирять дебоширов и шумных соседей. Помочь нужно каждому.

О своем карьерном выборе лучший участковый Хабаровского края не пожалел еще ни разу Фото: Из личного архива героя публикации

«ЭТО ДОЛГ И МЫ ДОЛЖНЫ ЕГО ВЫПОЛНЯТЬ»

- Помимо основного участка, у меня есть второй, и когда там отсутствует сотрудник, я его замещаю. На этом самом участке в 2020 году в мусорном баке нашли новорожденного с ножевыми ранениями. Я и мой коллега были первыми, кто получил информацию о подозреваемом, нашли его и он сознался в совершенном преступлении, - вспомнил Максим Петушков.

Столь резонансные преступления случаются на подконтрольной участковому территории не часто. Полицейский считает, что это к лучшему - покой местных жителей гораздо важнее. А вот значимые для людей расследования все же случаются. Всего на счету Максима Петушкова 15 раскрытых преступлений, 230 нарушителей, ответивших по административным статьям.

В свободное время Максим занимается спортом в фитнес-зале Фото: Из личного архива героя публикации

- График напряженный, иногда задерживаюсь допоздна, но тут ничего не поделаешь - это работа, это долг и мы его должны выполнять. В уставе прописано, что мы должны преодолевать все трудности, тяготы и лишения службы, - поделился участковый уполномоченный.

Дома полицейского ждет девушка, которая с пониманием относится к работе избранника. В свободное время Максим занимается спортом в фитнес-зале и проводит время с возлюбленной. О своем карьерном выборе лучший участковый Хабаровского края не пожалел еще ни разу.

— Я считаю, что участковый должен быть грамотным и искренне любить свою работу. Мы служим не за деньги, а чтобы помогать людям. Да, трудно, но наш долг — поддерживать порядок на вверенной территории, - добавил Максим Петушков.

Дома полицейского ждет девушка, которая с пониманием относится к работе избранника Фото: Из личного архива героя публикации

КСТАТИ

Выбираем лучшего участкового страны!

1 ноября в МВД России начинается финальный этап XI Всероссийского конкурса «Народный участковый», который по традиции проводится в тесном сотрудничестве с «Комсомолкой». До 10 ноября каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать на портале издательского дома «Комсомольская правда» за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. Конкурс очень престижен, а главный приз - УАЗ «Патриот».