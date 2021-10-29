Циклон на севере, тепло на юге: синоптики рассказали о погоде в Хабаровском крае Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В Хабаровском крае последняя неделя прошла максимально комфортно. Например, в Хабаровске не было дождей и снега. Ночи были достаточно теплыми, а некоторые дни даже жаркими. И хотя в ближайшее время в регионе ожидается небольшое похолодание, в целом выходные пройдут хорошо.

- На выходные дни у нас ожидается погода без существенных осадков. На севере возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер в субботу, 30 октября, ожидается юго-западного направления с переходами в воскресенье на северный и северо-западный. В среднем скорость ветра будет достигать 7-12 метров. На севере в субботу при прохождении циклона возможно усиление ветра до 15-20 метров. Ночные температуры от +2 до -5 градусов, а на севере 5-10 градусов ниже нуля. Холоднее всего будет в горах - до -20 градусов. В субботу днем будет еще тепло - от +9 до +14 градусов, местами на севере региона от 0 до +5 градусов. А вот в воскресенье станет холоднее. После прохождения циклона произойдет заток холодного воздуха, поэтому днем столбик термометра поднимется от +3 до +10 градусов. На севере около 0, а в горах - до -12 градусов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Примерно такая же картина сложится и в Хабаровске. В выходные осадков не будет. В субботу, 30 октября, ожидается юго-западный ветер от 5 до 10 метров, а в воскресенье - северный от 6 до 11 метров. В ночь на субботу столбик термометра опустится до нуля. А днем температура поднимется до 10-12 градусов тепла. В воскресенье ночью похолодает еще больше - от -1 до -3, а днем будет от +4 до +6 градусов.

- Следующая неделя начнется без осадков. Рабочие дни до 4 октября ожидаются спокойными. Ночью температура будет от -2 до -4 градусов, а днем в пределах 5-10 градусов тепла. Ветер ожидается южного и юго-восточного направления от 5 до 10 метров, - добавила Галина Брынцева.

В Хабаровске в выходные осадки тоже не ожидаются. Начало недели сложится, как и в остальной части региона. Днем будет от +5 до +10 градусов. Ночью от 0 до - 5 градусов.