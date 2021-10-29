«Комсомольская правда» - Хабаровск» объявляет конкурс «Клиника года – 2022» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Одним из приоритетных направлений развития современной медицины и здравоохранения в целом является пациентоориентированность.

Сегодня для россиян в равной степени важна квалификация врачей, оснащение клиники высокотехнологичным оборудованием и внимательное отношение медицинских работников.

Очень важно сделать сферу медицины более открытой, понятной.

Привлечь дальневосточников в самые достойные медицинские учреждения, которые пользуются спросом у горожан.

Чтобы обратить внимание, поощрить и распространить передовой опыт современных медицинских клиник, поддержать инновационные методики и подходы в учреждениях здравоохранения Хабаровского края, повысить уровень доверия и лояльность пациентов, Медиагруппа «Комсомольская правда» - Хабаровск» объявляет о старте ежегодного конкурса «Клиника года - 2022». Он пройдет с 1 ноября 2021 года по 15 февраля 2022 года.

Отдать свой голос можно, перейдя по ссылке.