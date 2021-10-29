«Я лежу полуживой»: покупатель жестоко избил кассира алкомаркета за просьбу надеть маску в Хабаровске

Кассир попросил надеть маску повыше, клиент отказался Фото: Из личного архива героя публикации

Носить маски - не прихоть отдельных людей, а вынужденная необходимость, чтобы затормозить распространение коронавируса. По закону без средств индивидуальной защиты вас могут ссадить с самолета, не пустить в кино или отказать обслуживать в магазине. Последний случай как раз наш. Кассир в одном из хабаровских алкомаркетов не продал товар покупателю, за что жестоко поплатился.

Окровавленного сотрудника магазина с переломом и гематомами отвезли в больницу Фото: Из личного архива героя публикации

Кирилл (имя изменено - прим. ред.) работает в магазине по улице Ким Ю Чена. У парня непростая судьба: в январе 2021 года в страшном пожаре он потерял всю семью. ЧП унесло жизни мамы, ее сожителя, брата, сестры и дедушки. Часто хабаровчанин, как рассказали «КП» его знакомые, подвергается нападкам за свою нетипичную внешность.

Вечером 28 октября в торговую точку зашел крепкий мужчина, взял бутылочку спиртного и подошел к кассе. Маска у покупателя была спущена на подбородок. Кассир попросил надеть средство индивидуальной защиты повыше, клиент отказался. Кирилл не стал обслуживать мужчину, объяснив это грозящими штрафами за нарушение санитарных правил. Разъяренный покупатель бросил на пол спиртное, маску и демонстративно удалился.

Не прошло и нескольких минут, как мужчина вернулся. Небольшая перепалка, и вот в лицо Кирилла летит кулак. Завязалась драка, растащил кассира и покупателя охранник. Дебошир удалился, а окровавленного сотрудника магазина с переломом и гематомами отвезли в больницу, где сделали операцию.

Кассир написал заявление в полицию, организована проверка Фото: Из личного архива героя публикации

- Была операция. Мне очень плохо, я полуживой, - рассказал в своих соцсетях пострадавший.

Кассир написал заявление в полицию, организована проверка. Оперативники изъяли видео с магазинных камер, устанавливают личность разъяренного покупателя.

- В рамках проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, направленные на установление тяжести причиненного потерпевшему вреда здоровью. По окончании проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, - сообщил «КП» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по городу Хабаровску.

Скорее всего, дебоширу может грозить наказание вплоть до уголовного дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание - арест до четырех месяцев.