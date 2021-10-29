Ждали 15 лет: хабаровским буддистам выделят землю для первого в крае храма

Агинский дацан в Забайкальском крае. Источник «КП»

В Хабаровске должен появиться первый в регионе буддисткий дацан (храм). Когда это произойдет неизвестно, так как проект находится на очень ранней стадии обсуждения. В краевой столице есть местное сообщество буддистов, но нет храмовых комплексов и своих лам.

Изначально задачу построить в Хабаровске первый буддистский дацан поставил Дамба Бадмаевич Аюшеев, глава Буддийской традиционной сангхи России – крупнейшей буддисткой общины, которая находится в Бурятии. Случилось это после обращения хабаровчан.

По словам Амгалана Жалсанова, главы Агинского дацана, с этим вопросом местные жители обращаются к главе центральной общины уже на протяжении 15 лет. Однако желающих приезжать в Хабаровск долгое время особо не было.

- Для этой цели выбрали меня 5 лет назад. Сначала приехал в Хабаровск как гость и в конечном счете решил оставаться здесь, чтобы выполнить свою задачу. Где и когда точно появится дацан еще неизвестно, но мы работаем над этим. Недавно нам показали участок который нам выделили за пределами Хабаровска. Поручение о выделении земли для будущего храма выдал Михаил Дегтярев в 2021 году. Участок нам должны предоставить в безвозмездное пользование как религиозной организации. Однако только определение границ участка стоит порядка 830 тысяч. На постройку дацана требуется от 20 миллионов рублей. Средства будем собирать всем миром, силами прихожан и неравнодушных людей. Храм в Хабаровске нужен для всеобщего блага и мира, и для того, чтобы объединить местных буддистов под одной крышей. Все свои средства и силы будем вкладывать в это благое дело, - рассказал «КП-Хабаровск» Амгалан лама Жалсанов, глава представительства Агинского дацана в Забайкальском крае.

В начале ноября Амгалан лама Жалсанов отправится в Комсомольск-на-Амуре, где будет читать лекции и проводить обряды среди местного сообщества буддистов.