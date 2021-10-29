Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: в алкомаркете избили кассира, а хабаровчане смогут улететь в Дубай

Подборка новостей за 29 октября Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Вечер пятницы. Для тех, кто за рабочую неделю устал от информационного шума, мы подготовили подборку самых интересных новостей за 29 октября.

ПАДЕНИЕ КРАНА

Упавший на строящуюся детскую поликлинику в Хабаровске кран был исправен. Об этом заявил представитель фирмы-застройщика «Капторстрой». По его словам, все документы на технику в порядке, ее осмотр проводился согласно регламентам.

ИЗБИТ КАССИР АЛКОМАРКЕТА

Вечером 28 октября в торговую точку зашел крепкий мужчина, взял бутылочку спиртного и подошел к кассе. Маска у покупателя была спущена на подбородок. Кассир попросил надеть средство индивидуальной защиты повыше. Завязалась драка. Окровавленного сотрудника магазина с переломом и гематомами отвезли в больницу, где сделали операцию.

НАШЛИ ПРЕСТУПНИКОВ

В Хабаровске в скором времени предстанут перед судом мужчины, на счету которых угон автомобиля, убийство и изнасилование. Найти подозреваемых удалось спустя 20 лет поисков. Один из мужчин за это время сменил фамилию и отбывал наказание в виде лишения свободы.

ДУБАЙ ИЗ ХАБАРОВСКА

Хабаровчане вновь могут напрямую летать в Дубай. Первый с января прошлого года самолет авиакомпании Azur Air отправился в ОАЭ 28 октября. Рейсы будут осуществляться каждые 10-11 дней.