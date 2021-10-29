В Хабаровском крае впервые за восемь лет проиндексировали детские выплаты

Защита прав детей является приоритетом для правительства Хабаровского края, отметил глава региона. Фото: instagram.com/degtyarev_info

Во время июльского визита в краевую столицу уполномоченного по делам детей при Президенте РО Анны Кузнецовой во время встречи с ней Михаил Дегтярев заверил ее, что возглавляемое им правительство намерено оказывать социальную поддержку семьям с детьми не от раза к разу, а исключительно на системной основе.

– Защита прав детей является приоритетом для правительства Хабаровского края. И мы будем делать все, чтобы наши дети были обеспечены всем необходимым. А для этого, думаю, самое главное – держать чиновникам сердце открытым, быть более дружелюбными, – подчеркнул тогда Михаил Дегтярев.

Сейчас жители региона могут воочию убедиться в системности подхода – сегодня краевое правительство объявило об индексации с 1 января 2022 года выплат семьям с детьми. Семьи, в которых в 2022 году родится первый ребенок, будут получать «детские» деньги в повышенном размере.

- В первую очередь сюда входят единовременные выплаты в связи с рождением первого ребенка. В этом году она составляет 32 тысячи 744 рубля, а с 1 января 2022 года будет составлять 35 тысяч 598 рублей. За этой мерой поддержки необходимо обратиться в течение одного года со дня рождения ребенка. Увеличится и ежемесячное пособие, которое назначается при рождении первенца. Выплата предоставляется семьям, в которых ребенок рожден начиная с января 2018 года, и если среднедушевой доход семьи не превышает 32 тысяч 492 рубля. Мера поддержки оказывается, пока ребенку не исполнится три года. Со следующего года право на ежемесячную выплату будут иметь семьи, в которых среднедушевой доход семьи будет менее 36 тысяч 778 рублей, размер выплаты составит 17 тысяч 799 рублей, - объясняла заместитель начальника отдела организации и методологии мер социальной поддержки Минсоцзащиты Хабаровского края Татьяна Легких.

Специалист подчеркнула, что в Хабаровском крае кроме перечисленных, осуществляются и другие детские выплаты. Так, в первые полгода после рождения ребенка необходимо обратиться за единовременным пособием. Оно составляет от 22 тысяч 663 рублей до 30 тысяч 218 рублей - в зависимости от места жительства семьи. Заметим, что если ребенок первый, эта субсидия плюсуется к «демографической» - это установлено федеральным законом. Кроме того, человек может быть безработным, и стать к своему счастью родителем. Ему назначается ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере от 8 тысяч 499 рублей до 11 тысяч 332 рублей, в зависимости от места жительства семьи. Это же касается и студентов-очников.

В случае, если доход на одного члена семьи не превышает 16 тысяч 222 рублей, предоставляется пособие на ребенка в размере от 420 рублей до 1 869 рублей. в зависимости от места жительства и категории семьи. Оно выплачивается ежемесячно на каждого ребенка до достижения им 16-летнего возраста. Если ребенок – инвалид, или обучается в общеобразовательной организации – до 18 лет.

- Мы молодая семья. Мой муж – автомеханик, я работаю в крупной компании на рядовой должности. Родили сына. Наш доход гораздо меньше ста тысяч рублей на семью. Детские выплаты нас фактически спасли. Получили мы их безо всякой волокиты, за неделю – собрали документы. Оформили очень быстро. Получаем в месяц около 16-ти тысяч рублей. Учитывая то, что квартиру мы снимаем, это очень хорошее подспорье. Мы рады, что существует такая программа. Для меня это важно – не выходить из декрета, воспитывать сына. Очень крутая программа, - рассказала «Комсомольской правде» получатель детских выплат хабаровчанка Любовь Михайлова.

Индексация пособий — тот случай, когда и после выборов руководство региона выполняет данные им обещания. Впрочем, это можно отнести и не только к поддержке детей.