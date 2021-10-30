Впервые за много лет в Хабаровск приедет театр «Современник» Фото: Правительство Хабаровского края

Впервые за много лет на сцене хабаровского краевого театра драмы выступят артисты столичного «Современника». Известные московские актеры привезут на Дальний Восток свою новую постановку «Скажите люди, куда идет этот поезд…». Показ спектакля состоится 31 октября, сообщили в правительстве края.

Пронзительную историю любви сержантов Марии Небылицы и Матвея Кравчука сочинила молодой драматург из Екатеринбурга Анна Батурина. На театральной сцене ей помогли поставить спектакль режиссер Марина Брусникина и сценограф Николай Симонов, и 15 апреля состоялась его премьера.

Ведущие роли в спектакле исполняют Виктория Романенко, Полина Пахомова, Илья Лыков, Инна Тимофеева, Сергей Гирин, Александр Хованский и другие хорошо известные столичным театралам актеры, с которыми теперь сможет познакомиться и хабаровский зритель.

Показ спектакля пройдет в концепте проекта «Большие гастроли». Ранее в рамках проекта в Хабаровске состоялось выступление государственного академического русского народного хора им. Пятницкого.

В правительстве отметили, что показ постановки пройдет при соблюдении всех санитарных требований, в том числе зрительской рассадки не более 50 процентов и масочного режима.

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