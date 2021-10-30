В Хабаровске открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Григорию Штерну Фото: Евгений СТОЯНОВ

Память советского военачальника Григория Штерна увековечили на фасаде военно-исторического музея. Принявший в участие в церемонии министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин отметил, что Штерн — тот человек, которым по праву гордится регион.

— Он стал жертвой несправедливых обвинений и был репрессирован и незаслуженно забыт. Сегодня мы восстанавливаем память об этом полководце, — сказал Ермошкин.

Военачальник Григорий Штерн был участником боевых действий около озера Хасан, на реке Халхин-Гол и в Испании. В 1939 году он получил звание Героя Советского Союза, а в 1940 году стал генерал-полковником. Во времена Великой Отечественной войны он командовал Дальневосточным фронтом, а позже был обвинен в связях с левыми эсерами и шпионаже в пользу Германии. После многочисленных пыток в 1941 году Штерна расстреляли. В 1954 году его ждала посмертная реабилитация. Он стал одним из многих незаслуженно пострадавших от политических репрессий того времени.

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