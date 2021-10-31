В Хабаровске в 84 года скончался первый почетный гражданин края

В 1991 году Николай Данилюк выдвигался кандидатом в губернаторы региона Фото: Правительство Хабаровского края

В краевой столице в 84 года скончался видный политик - Николай Николаевич Данилюк. Он первым получил звание почетного гражданина Хабаровского края в 2014 году. В 2000 году ему присвоили звание почетного гражданина Хабаровска. Помимо этого, Николай Данилюк был ветераном труда.

С 1986 по 1990 политик возглавлял краевой исполком, а с 1990 по 1991 – Хабаровский краевой Совет народных депутатов. В 1991 году Николай Данилюк выдвигался кандидатом в губернаторы региона. Как раз на эти годы пришлась тяжелая эпоха перестройки.

Краевой совет народных депутатов, который Николай Данилюк возглавлял летом 1990 года принял решение о возрождении «Приамурских ведомостей».

- Николай Данилюк делал историю нашего огромного края. Соратники говорили, что он был невероятно требовательным руководителем и стал авторитетом для других политиков региона. Николай Николаевич Данилюк - это тот уникальный пример, когда нам есть кем гордиться! - отметил в своей речи Михаил Дегтярев, нынешний губернатор Хабаровского края.

Вот что писала «Тихоокеанская звезда» к 75-летию Николая Данилюка в 2012 году:

«По центральной улице Хабаровска просто так не пройдет - обязательно кто-то знакомый ему встретится, доброе слово скажет. Николая Николаевича часто приглашают на предприятия, в коллективы, в том числе и молодежные. И на такие встречи идет не только с удовольствием, но и с осознанием своей миссии. Он считает своим долгом рассказывать о золотом человеческом фонде нашего города».

Николай Данилюк ушел из жизни ночью 31 октября. В последней своей должности он занимал пост первого должностного лица Хабаровского края.