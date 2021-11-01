Разборки тренеров: чем закончился футбольный матч «СКА-Хабаровска» с «Нефтехимиком»

Разборки тренеров: чем закончился футбольный матч «СКА-Хабаровск» с «Нефтехимиком»
Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
«СКА-Хабаровск» одержал победу в игре с «Нефтехимиком», состоявшейся в рамках ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 3:1.
Кирилл Новиков
Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
Матч выдался эмоциональным и наполненным немалым количеством ярких и опасных моментов. Страсти не утихли и после окончания игры. Но на этот раз в том, кто действительно крут, разбирались уже не футболисты, а их тренеры. На пресс-конференции главный тренер гостей Кирилл Новиков заявил, что его команда на самом деле выиграла бы, если бы не судьи.
- Первый гол с пенальти, второй - придуманный штрафной, третий - фол на нашем игроке… То есть сегодня мы проиграли судейской бригаде, а команду «СКА-Хабаровск» мы переиграли, - заявил Новиков и добавил, что рассчитывает на поддержку РФС, который, возможно, разберется в ситуации.
Такие дерзкие комментарии со стороны тренера не остались незамеченными наставником армейцев.
Сергей Юран, главный тренер «СКА-Хабаровск»
Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
- Нужно сначала добиться в жизни каких-то более серьезных вещей, хотя бы выиграть что-нибудь в ФНЛ или второй лиге. Я понимаю, эмоции, но я посоветую на табло посмотреть. Если команда доминирует, счет на табло, наверное, в пользу этой команды. <...> Посоветую коллеге разбираться в себе и в ошибках команды. Хочу пожелать «Нефтехимику» удачи и в дальнейшем доминировать уже не так - голословно, а чтобы действительно цифры на табло были в их пользу, - сказал Сергей Юран.
Он отметил, что хабаровчане в полной мере контролировали ход игры. Соперника они заранее неплохо изучили, а единственный гол в свои ворота получили из-за ошибки полузащитника Виталия Кольцова.
Игра закончилась с счетом 3:1 в пользу хабаровчан
Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
- Я считаю, заслуженнейшая победа моей команды. Наконец-то мы стали забивать, потому что много моментов мы создаем и не забиваем. Наконец-то прорвало, - прокомментировал исход игры Юран.
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