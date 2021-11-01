Еще 58 выпускников детских домов в Хабаровском крае приобрели новое жилье

В Хабаровском крае 58 нуждающихся в жилье получили квартиры по сертификатам Фото: Правительство Хабаровского края

Министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин в ходе рабочей поездки встретился с выпускниками детских домов, купившими квартиры по льготной ипотеке. Вместе с членами Народного совета при губернаторе Хабаровского края он узнал, как проходит процедура приобретения жилья.

Сирот, которые первыми обрели крышу над головой с помощью краевой соцвыплаты, на сегодня насчитывается 58 человек. Все они воспользовались одним из пунктов комплексной программы предоставления жилья этой категории населения, а именно - сертификатом на квартиру. Это стало возможно после того как Михаил Дегтярев со своей командой достиг соглашения с представителями банков об использовании сертификата как первоначального взноса при жилищном кредитовании.

Министр ЖКХ Дарий Тюрин и члены Народного совета при губернаторе Хабаровского края решили своими глазами посмотреть, как обстоят дела у тех, кто приобретает жилье через подобный ипотечный кредит.

Например, Евгений Якубов. Он воспользовался сертификатом в 25 лет. Жилье хабаровчанин выбрал в Кировском районе, почти в центре города. По словам домовладельца, ипотека его не пугает, ведь он работает. Евгений признался министру, что мечта о собственной квартире была для него заветной, и осуществить ее он смог только с помощью сертификата.

Любовь Крипак заехала в новую квартиру с маленьким сыном Фото: Правительство Хабаровского края

Нечто похожее рассказывает Любовь Крипак. В новую квартиру она вошла месяц назад вместе со своим маленьким сыном. После получения уведомления она быстро собрала документы и нашла жилье за несколько недель. 10-летняя мечта стала реальностью.

- В Хабаровском крае в этом году получили уведомления о соцвыплате (сертификате) 110 человек, из них 58 уже купили квартиры. 44 заявки на общую сумму 116,16 миллиона рублей оплачено. Оформление сертификатов проводится по мере поступления финансирования на покупку жилья. Есть заявки, которые сейчас в работе, и скоро цифры уже изменятся, - подчеркнул Дарий Тюрин, министр ЖКХ края.

По мнению члена Народного совета при губернаторе Юрия Пана, встречи с сиротами, купившими квартиры, оставили хорошее впечатление. Комиссия увидела целеустремленных людей, консультационную поддержку со стороны министерства ЖКХ, а со стороны правительства - продуманный порядок предоставления соцвыплаты и защиту сделок.

Таким образом работает комплексная программа. Она реализуется поэтапно и постепенно. Дегтярев еще в прошлом году объявил об изменении подхода к решению проблемы доступности жилья для детей-сирот с разовых акций на комплексный и плановый. Сначала удалось добиться согласования прокуратуры на введение жилищных сертификатов для решения квартирного вопроса детей-сирот. Затем снизили возрастной ценз с 25 до 23 лет. Теперь же сертификаты можно использовать в качестве первоначального взноса для взятия ипотеки.