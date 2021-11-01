«Прилег отдохнуть»: в Хабаровском крае на дорогу рухнуло несколько электрических столбов. Фото: скриншот с видео.

Вечер субботы прошел для жителей поселка Переяславка не самым лучшим образом. На одну из дорог рухнул электрический столб, потянув за собой соседние. Происшествие шокировало местных жителей. Мало того, что столб упал в метре от пешеходного перехода, так еще и поселок частично остался без света и интернета. Виновника произошедшего сразу вычислили как местные жители, так и администрация поселка.

СПАСЛО ЛИШЬ ЧУДО

Вечер субботы, Переяславка. Жители поселка спокойно ходят и ездят по своим делам, наслаждаясь очередным выходным. Неприятности упали на поселок буквально с неба - на проезжую часть одной из дорог неожиданно рухнул электрический столб. При этом в момент падения по дороге с обеих сторон ехали машины. Чудом удалось избежать несчастного случая - столб упал буквально за несколько секунд до того, как машины сравнялись с ним.

- Хорошо, что никого не задело! - стали причитать пользователи соцсетей, посмотрев видео момента падения.

- У нас все держится на «честном слове». Хорошо, ни людей, ни машин не было под ним.

- Итог: поселок без связи.

Из-за падения столба в поселке действительно произошло временное отключение интернета и электроэнергии. При этом виновника произошедшего определили буквально по горячим следам.

- Сам по себе упал что ли?

- Там рабочие что-то ремонтировали и задели провода, - пришли к общему выводу жители поселка.

ВИНОВНЫЕ ОТВЕТИЛИ

Подозрения местных жителей подтвердили и в администрации поселка.

- При выполнении монтажных работ трактором зацепили провода, и столбы упали. Занималась этим подрядная организация из Хабаровска. Ответственность за это несет компания. Конечно, из-за падения столба и разрыва проводов в поселке пропали и свет, и связь. Проблемы возникли у потребителей сразу нескольких провайдеров. После этого все демонтировали, и связь уже восстановлена. Специалисты разбирались с последствиями происшествия все выходные и до сих пор завершают некоторые работы. Компания-подрядчик, которая обслуживает дорогу, сейчас на месте, убирают следы и зачищают территорию, - сообщили «КП» - Хабаровск» в администрации городского поселения «Рабочий поселок Переяславка».

Некоторые жители поселка отнеслись к ситуации с юмором. Соцсети заполнились шутливыми описаниями ситуации.

- Столб прилег отдохнуть, - написал пользователь соцсетей.

- А как же ночь, улица, фонарь, аптека? - добавила местная жительница.

- Осторожно, шлагбаум закрывается, - пошутила пользовательница соцсетей.

Напомним, что буквально недавно в Хабаровске на строящееся здание поликлиники упал башенный кран. В результате ЧП погиб один разнорабочий, а крановщик оказался в реанимации.

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