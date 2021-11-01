«Автоматы зачем?»: жителей Колымы на ярмарке встретили вооруженные «до зубов» силовики

Правоохранители на входе проверяют наличие QR-кодов. Фото: khabarovsk_krai_27

Едва в Магаданской области заработала система QR-кодов, как с протестами на улицы вышли антипрививочники. Например, накануне несколько человек выстроились рядом с торговым центром в Магадане и стали собирать подписи против новой системы. В то же время на ярмарку выходного дня в этот же ТЦ не пускали тех покупателей и продавцов, у которых отсутствовал заветный код.

При этом контроль выглядел угрожающе - чиновники в компании вооруженных силовиков требовали у старушек и дедушек QR-код. В ситуации разобралась «Комсомольская правда» - Хабаровск».

ПРЕДУПРЕДИЛИ ЗАРАНЕЕ

С 30 октября в Магаданской области вступила в силу система QR-кодов. Она распространится на совершеннолетних жителей при входе в культурные заведения, библиотеки, бани и массажные салоны, и многие другие общественные места.

Также местные власти включили в этот список и ярмарки выходного дня, которые проходят по субботам в здании торгового центра «Фрэш». Новость об этом правительство Магаданской области опубликовало накануне - утром 29 октября. Однако это не помогло избежать конфликтных ситуаций.

Утром в субботу, 30 октября, многие местные жители пришли на ярмарку без QR-кодов, и их не пускали внутрь. Причем как покупателей, так и продавцов.

ЛЮДИ С АВТОМАТАМИ

Также один мужчина снял на видео вооруженных силовиков, которые стояли на входе в торговый центр и проверяли у посетителей наличие необходимых документов.

- Вот по QR-кодам, такая ситуация у нас - с автоматами. Народ рвется на ярмарку. Да вообще! - восклицает снимавший видео мужчина.

Видео попало в паблик @khabarovsk_krai_27 с таким описанием: «Не каждый рискнет купить моркови или картошки, наткнувшись на автомат Калашникова».

По предварительной информации, люди с автоматами появились из-за того, что один из посетителей пытался прорваться в здание торгового центра без QR-кода. Сообщается, что силовиками с автоматами оказались работники одного из ведомств региона. Кроме того, региональное управление Роспотребнадзора подавало заявку в городской отдел полиции для осуществления QR-контроля и для охраны общественного порядка на ярмарке выходного дня. Именно поэтому очевидцы и заметили правоохранителей у ТЦ.

РЕАКЦИЯ В СОЦСЕТЯХ

Короткий ролик вызвал бурную реакцию в комментариях и стал поводом для остроумных высказываний и возмущений.

- Автоматы зачем? Прицелом ковид уничтожить?

- Ставьте с автоматами на входе в общественный транспорт, в который люди набиваются как селедка в банку.

- А почему на входе «Грады» не поставили?

Также, по сообщениям в соцсетях, некоторые непривитые граждане стали собирать подписи против QR-кодов на имя губернатора Магаданской области.

Напомним, c 1 ноября в Хабаровском крае ввели QR-коды. Причем в отличие от Магаданской области, у нас их вводят поэтапно. С первого числа ноября код могут потребовать при входе в кинотеатр, театр, ночной клуб, филармонию, Дом культуры, спортивный матч, а также общественное слушание.