Михаил Дегтярев: «Необходимо оперативно включиться в работу по программе «1000 дворов» Фото: Правительство Хабаровского края

В понедельник, 1 ноября, на расширенном аппаратном совещании правительства края затронули вопрос новой федеральной программы «1000 дворов». Этот проект обсуждался на недавнем заседании Совета Дальневосточного федерального округа и президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под председательством Юрия Трутнева.

- Рассматривались вопросы реализации новых инициатив по развитию нашего макрорегиона. Это программа реновации дальневосточных городов, программа «1000 дворов». Они поддержаны президентом России. Необходимо оперативно включиться в работу. По программе «1000 дворов» для Хабаровского края одобрено финансирование на 2022 год в размере 1,1 миллиарда рублей на 160 дворов. По программе реновации городов требуется подготовка мастер-планов, - отметил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

«1000 дворов» предполагает создание площадок для занятия спортом, игровых локаций и зон рекреации. Особенность программы в том, что она будет основываться, в первую очередь, на учете пожеланий и идей местных жителей. На этом заострил внимание губернатор края, сказав: «Нужно сделать эти программы максимально публичными. Критерий «отклик на реальные запросы граждан» должен стать ключевым в реализации новых инициатив в нашем крае».

Глава региона дал задание максимально быстро подготовить список дворов, который должен быть сформирован с учетом мнения жителей. Также поставлена задача организовать подготовку мастер-планов городов, которые войдут в программу реновации.

Затронул губернатор и связанную с этим тему - реализацию плана социального развития центров экономического роста края.

- Наши предложения по перераспределению финансирования на 2022 год поддержаны и по межрайонному онкологическому диспансеру, и по лечебному корпусу Николаевской больницы, а также перенос срока ввода в эксплуатацию противотуберкулезного диспансера в Хабаровске на 2022 год. Это не первые «переносы» и «перераспределения» по этим объектам. Больше переносов не должно быть! И по кассовому освоению средств федерального бюджета по «единой субсидии». На сегодня освоение составляет около 8%. Это очень низкий показатель, - отметил глава региона.

Губернатор потребовал от строительного блока перелома ситуации с использованием средств, которые выделяются региону.

Собственно, программа «1000 дворов» является дополнительной, а, возможно, и составной частью концепции благоустройства дворовых и общественных территорий. Благодаря тесным рабочим взаимоотношениям Дегтярева с федеральным центром, регион получил возможность одним из первых принять участие в реализации крупных инфраструктурных проектов, направленных на повышение качества жизни населения.