В Хабаровске определились лучшие бильярдисты Дальнего Востока Фото: Максим МОЛОТОВ

В Хабаровске в последний день октября завершился чемпионат ДФО по бильярдному спорту. Краевая столица с нетерпением ждала этого события. Участниками соревнований стали 58 человек из Хабаровского и Приморского краев, Республики Саха (Якутия) и Еврейской автономной области. Победители определились в пяти категориях: мужчины, мужчины с поражением опорно-двигательного аппарата, мужчины старше 50 лет, женщины, женщины с поражением опорно-двигательного аппарата.

Амина Жололова, председатель Федерации бильярдного спорта Хабаровского края. Фото: Максим МОЛОТОВ

- Это традиционные соревнования, которые приурочены ко Дню Хабаровского края. Более семи лет это был чемпионат на Кубок губернатора Хабаровского края, но, несмотря на смену статуса три года назад, мы всегда тщательно готовимся к этим соревнованиям и ждем команды из других регионов. Недаром главным организатором турнира выступила наша организация, - рассказала «КП» - Хабаровск» Амина Жололова, председатель Федерации бильярдного спорта Хабаровского края.

Очередная волна ковидной заразы внесла свои коррективы. Не смогли прибыть представители Амурской и Сахалинской областей. Федерация бильярдного спорта серьезно отнеслась к противоэпидемическим рекомендациям. Все категории спортсменов играли в разные дни, встречи также были разведены по времени, чтобы избежать скопления участников. Турнир проходил под бдительным контролем медиков. Участники соревновались в классических дисциплинах. Мужчины - комбинированная пирамида, женщины - свободная пирамида.

- Все подгруппы показали хороший результат, продемонстрировали отличные серии. Отдельная благодарность тренерам. Мне нравится подготовка спортсменов, то, как они ведут себя во время игр. Это показывает высокий уровень, - сказал Сергей Янцевич, главный судья соревнований.

Одной из главных интриг чемпионата стала полуфинальная игра, в которой встретились Борис Ким - город Артем (Приморский край) и Алексей Эверстов - город Верхоянск (Якутия). Противостояние соперников длилось около четырех часов, и по итогам контровой партии Борис Ким уступил Алексею. В финале встретились Алексей Эверстов и Константин Мишатин (Хабаровск, Хабаровский край).

В Хабаровске определились лучшие бильярдисты Дальнего Востока Фото: Максим МОЛОТОВ

- Хотелось бы отметить команду Приморского края. Также всегда радуют гости из Якутии, они стараются принимать участие в турнирах такого уровня. Сегодня мы увидели высокий уровень игры. Порадовала женская команда. Видно, как девочки развиваются, показывают результат. Эти соревнования стоят в календарном плане Министерства спорта России. Такой статус позволяет развиваться спортсменам, получать по итогам подобных турниров разряды. Мы были бы рады, если таких встреч будет больше, и команда Хабаровского края станет участником подобного турнира в соседних регионах, - добавила Амина Жололова.

Победители в категории «Мужчины»:

Третье место - Борис Ким, город Артем (Приморский край); Сергей Юртаев, Хабаровск (Хабаровский край);

Второе место - Алексей Эверстов, город Верхоянск (Якутия);

Первое место - Константин Мишатин, Хабаровск (Хабаровский край).

Победители в категории «Женщины»:

Третье место - Наталья Горбатенко, Диана Жидайкина, Хабаровск (Хабаровский край);

Второе место - Дарья Лесь-Нелина, Хабаровск (Хабаровский край);

Первое место - Юлия Пурдышова, Хабаровск (Хабаровский край).

Победители в категории «Мужчины старше 50 лет»:

Третье место - Валерий Пушкарев, Сергей Фастовец, Хабаровск (Хабаровский край);

Второе место - Леонид Зорук, Хабаровск (Хабаровский край);

Первое место - Сергей Падчеров, Владивосток (Приморский край).

Победители в категории «Мужчины с ПОДА»:

Третье место - Валерий Волков, Хабаровск (Хабаровский край);

Второе место - Сергей Кармаков, Хабаровск (Хабаровский край);

Первое место - Сергей Семенов, Хабаровск (Хабаровский край).

Победители в категории «Женщины с ПОДА»:

Третье место - Юлия Усова, Хабаровск (Хабаровский край);

Второе место - Эльза Ким, Хабаровск (Хабаровский край);

Первое место - Татьяна Каширина, Хабаровск (Хабаровский край).

Федерация бильярдного спорта Хабаровского края готовится принимать еще один значимый турнир. С 10 по 14 ноября в Хабаровске пройдут Всероссийские соревнования по бильярдному спорту среди юниоров, Кубок «Газпром трансгаз Томск».

Татьяна ЩЕРБАЧЕНКО.