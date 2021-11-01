Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: рухнувшие электрические столбы и внезапное появление амурского тигра вблизи Шантар

Подборка новостей за 1 ноября Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для тех, кто хочет остаться в курсе событий Хабаровского края, сэкономив при этом время, мы подготовили подборку свежих новостей за 1 ноября.

ОЧЕРЕДНОЕ ДТП

В Хабаровске на пешеходном переходе иномарка на полном ходу сбила женщину. Водитель отвлекся на телефон и не заметил пешехода. Удар был такой силы, что женщину откинуло на несколько метров. Прибывшие на место врачи диагностировали у нее серьезнейшие травмы.

РУХНУЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТОЛБЫ

На одну из дорог в Переяславке рухнул электрический столб, потянув за собой соседние. Столб упал в метре от пешеходного перехода, поселок остался без света и интернета. Происшествие произошло из-за трактора, который зацепил провода, когда выполнялись монтажные работы.

ТИГРА ЗАМЕТИЛИ ВОЗЛЕ ШАНТАР

Полосатый хищник забрался в тайгу на берегу холодной бухты Врангеля, где не живут его сородичи и скуден рацион. Амурский тигр отметился в объективе фотоловушки. Хорошее физическое состояние зверя говорит о том, что он успешно находит себе пищу, несмотря на небольшой рацион.

«ТЫ СУПЕР!»

Хабаровчанка заняла третье место в международном детском музыкальном конкурсе «Ты супер!» на канале «НТВ». На протяжении всего проекта жюри отмечало профессиональный рост Таисии как вокалиста.