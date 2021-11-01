«Тайга его забрала»: родные заочно простились с дедушкой-блогером, отправившимся на сплав в Хабаровском крае. Фото: @oplyato57. Фото: Социальные сети

В Хабаровском крае еще в середине октября ушел на сплав и без вести пропал 63-летний Андрей Оплято. Мужчина вел активный образ жизни, постоянно ходил в походы в компании своих собак и вел личный блог в соцсетях. Его последний долгий сплав по реке Кур Хабаровского края насторожил родственников, в назначенное время в нужном месте мужчины не оказалось, и они попытались привлечь к поискам главы семейства все силы – от участкового ближайшего поселения до следственного комитета региона. Накануне в соцсетях появилась информация, что мужчину нашли погибшим. Однако официальные ведомства отрицают эту информацию.

«НАЙДЕН. ПОГИБ»

Стильный, как молодые хипстеры и миллениалы, Андрей Оплято, несмотря на свои 63 года, старался вести активный образ жизни. Вел страничку в соцсетях, модно одевался и не упускал шанса отправиться в очередное путешествие. Казалось бы, не жизнь, а мечта. В свой последний сплав Андрей Оплято уехал, как и всегда, с парой своих любимых собак. В планах у мужчины было преодоление участка от впадения реки Улун в реку Кур до моста через реку Кур. В последний раз свое местоположение путешественник обозначил в соцсетях – опубликовал 13 октября фотографии из поселка Санболи.

«Тайга его забрала»: родные заочно простились с дедушкой-блогером, отправившимся на сплав в Хабаровском крае. Фото: @oplyato57. Фото: Социальные сети

- Пропал человек! С 14 по 24 октября сплавлялся до моста через реку Кур. В назначенное место не вышел, о местонахождении ничего неизвестно, - говорилось в первом тревожном сообщении о пропаже Андрея Оплято.

Информация о том, что необходима помощь в поиске мужчины, появилась в соцсетях. Родственники Андрея Петровича обратились в местные сообщества, а также в добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛигаСпас».

- Никто их наших волонтеров на поиски пропавшего не выезжал. Мы помогли лишь информационно – разместили на своих площадках сообщение о пропаже человека. Все это время мы держали связь с родственниками Андрея Оплято. Точно не можем сказать, но, вероятно, на поиски предполагаемого места пропажи отправились волонтеры из числа местных жителей. Нам лишь сообщили родственники, что пропавшего нашли мертвым, - рассказали «КП» - Хабаровск» в ДПСО «ЛигаСпас».

Публикация с подписью «Найден. Погиб» появилась в соцсетях буквально в минувшее воскресенье.

ЗАВЕЛИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ?

В истории с поиском пропавшего блогера оказалось не все чисто. Выяснилось, что группа волонтеров действительно выходила на поиски предполагаемого места пропажи. Но поход не задался – место нашли, а вот выбраться оттуда уже оказалось проблематично. Один из волонтеров подвернул ногу, и продолжать путь, увы, не смог. Пришлось вызывать спасателей на вертолете.

«Тайга его забрала»: родные заочно простились с дедушкой-блогером, отправившимся на сплав в Хабаровском крае. Фото: @oplyato57. Фото: Социальные сети

- Волонтерами было найдено место, где предположительно пропавший мог находиться, но тело еще никто не находил. В любом случае, извлечение тела происходит только в присутствии сотрудников правоохранительных или следственных органов. Пока человек не найдет, утверждать, что он погиб – никто не может. На завтра у нас запланирован вылет к предполагаемому месту. Но точная информация появится после окончания поисковых работ, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В то же время, Максим Оплято - сын пропавшего Андрея Оплято – опубликовал на своей страничке в соцстях грустное послание отцу (пунктуация и орфография авторов сохранена – прим. ред.).

- 5 лет младшему сыну и потеря отца. Ну как так то? 40 лет этот маршрут, хоть с закрытыми глазами. Думаю, ты просто хотел там остаться. Город, не твое. Река, лес, собаки, там тебе хорошо. Там и остался, - написал в соцсети Максим Оплято.

В свою очередь в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области сообщили, что делать выводы о состоянии пропавшего мужчины пока рано.

- Вас вводят в заблуждение. Никто еще не находил тело пропавшего. Говорить о его смерти преждевременно. Следственные мероприятия запланированы на 2 ноября, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

«ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я ТЕБЯ ВИДЕЛ…»

Однако сколько бы официальные ведомства не говорили о юридической стороне вопроса, родственников и друзья уже попрощались с Андреем Оплято в соцсетях. Комментарии с прощанием стали появляться как на личной странице Андрея Петровича, так и под последней публикацией на страничке его сына (пунктуация и орфография авторов сохранена – прим. ред.).

«Тайга его забрала»: родные заочно простились с дедушкой-блогером, отправившимся на сплав в Хабаровском крае. Фото: @oplyato57. Фото: Социальные сети

- Это последний момент, когда я тебя видел. Может наши отношения и не были идеальными, но ты был добрым, отзывчивым, бескорыстным человеком. Если бы я только знал, что видимся в последний раз - попрощались бы иначе. 40 лет тянуло тебя на реку Кур, там судьба тебя и оставила. Верю, ты сидишь сейчас на берегу реки, рядом 2 западно-сибирские лайки, попиваешь чай (или «Тундру») и ждешь приключений. И хорошо тебе, и легко на душе. Покойся с миром, отец, - прокомментировал одну из публикаций Андрея Петровича его сын Максим.

- Я бывшая жена. Плачу об Андрее. Тайга его забрала, он тайгу любил, но лучше бы он остался с нами, - написала Татьяна Оплято в комментариях под публикацией Максима об отце.

- До последнего наивно ждала слов: «Найден. Жив». Петрович остался свободным до конца. Примите мои соболезнования, - добавила одна из знакомых пропавшего.

- За 10 лет Петрович как батя второй был, настолько пусто и обидно, что так вышло все. Как теперь без него, без сотен фото на вотсап, шуток неуместных и постоянного «Кристиии». У сыновей твоих теперь такой ангел-хранитель есть, он так внуков любил, что после рыбалки, особенно со старшим, мы все неделями слушали, как все прошло и какой он окрыленный. Не могу, слезы градом. Царствие небесное... – написала знакомая Андрея Оплято.

В описании профиля Андрея Петровича написан небольшой девиз: «В поиске приключений. 2 ЗСЛ (западно-сибирские лайки) под боком. Люблю охоту, рыбалку и собак! Всем бобра». Именно таким и запомнился многим родственникам, друзьям и знакомым пропавший в октябре 2021 года на реке Кур Андрей Оплято.

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