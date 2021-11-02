Ноябрь в 2021 году теплее, чем 2020-м Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Погода в первую неделю ноября сильно порадует жителей Хабаровского края. Тепло, без существенных осадков, солнечно и не очень ветрено. Первый день ноября уже показал, что о зиме в краевой столице пока говорить рано. Синоптики рассказали, стоит ли ждать похолодания жителям региона в ближайшее время.

- До конца недели в регионе погода будет стоять без существенных осадков. Небольшие осадки возможны в северных районах Хабаровского края в субботу, 6 октября. Сохраняется ветер южного сектора - южный, юго-восточный, в пределах 6-11 метров в секунду. Ночные температуры ожидаются от 0 до -5 градусов, в отдельные ночи до 10 градусов мороза. На север и в горах холоднее всего - до 15-20 градусов ниже нуля. Днем температура будет держаться в пределах 5-10 градусов. Основной температурный фон будет держаться в пределах 5-7 градусов. На севере днем столбик термометра не поднимется выше 2-7 градусов тепла, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В такую погоду, практически последнее время до морозов, наверняка многие захотят провести время на свежем воздухе. Особенно учитывая то, что впереди многих ждут праздничные выходные в четыре дня. В Хабаровске всю неделю погода тоже будет хорошей.

- В Хабаровске также будет без существенных осадков. Ветер ожидается южного и юго-западного направления, от 6 до 11 метров. В отдельные дни возможно усиление ветра до 8-13 метров в секунду. Ночью температура будет держаться от -2 до -5 градусов, а днем - от 7 до 9 градусов тепла, - добавила Галина Брынцева.

Напомним, что в ноябре 2020 года погода была немного другой. Еще в конце октября краевую столицу так накрыло снегом, что деревья начали обламываться под весом осадков. Средняя дневная температура тоже немного отличалась. Столбик термометра в первую декаду ноября не поднимался выше 5 градусов тепла.

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