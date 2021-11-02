Леса, реки, живописная природа, чистый воздух и гармония - вот, что привлекало дедушку-блогера. Фото: Instagram @maximoplyato Фото: Социальные сети

Шляпа, разноцветный платок на шее, аккуратная седая борода и две очаровательные лайки - с фотографий в соцсетях смотрит обаятельный пенсионер, который без вести пропал в середине октября. Андрей Оплято обожал экстрим, путешествия и походы, о своих приключениях рассказывал в личном блоге. Осенний сплав по реке Кур вместе с собаками стал для 63-летнего блогера последним.

Андрей Оплято - хабаровская знаменитость. Фото: Instagram @oplyato57 Фото: Социальные сети

ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК

Андрей Оплято - хабаровская знаменитость. Многие встречали стильно одетого дедушку с двумя лайками, которых так и хочется погладить. Мужчина всегда разрешал играть со своими собаками, а сам не прочь был побеседовать на разные темы. Рассказать Андрею было о чем: в свои 63 года он вел активный образ жизни, которому может позавидовать половина современной молодежи. «В поиске приключений, 2 зсл (западно-сибирские лайки) под боком», - гласила подпись в описании профиля пенсионера.

Многие встречали стильно одетого дедушку с двумя лайками. Фото: Instagram @oplyato57 Фото: Социальные сети

Леса, реки, живописная природа, чистый воздух и гармония - вот что привлекало дедушку-блогера. Мужчина не упускал возможности отправиться в очередное экстремальное путешествие, с собой часто брал любимых лаек. В середине октября 2021 года Андрей отправился в очередной сплав по маршруту, который знал как свои пять пальцев.

В планах у мужчины было преодоление участка от впадения реки Улун в реку Кур до моста через реку Кур. Последняя фотография в соцсетях датирована 13 октября - пенсионер отметился в Санболи. 24 октября Андрей Оплято должен был вернуться, но известий от дедушки не было. Родственники забили тревогу.

Последняя фотография в соцсетях датирована 13 октября. Фото: Instagram @oplyato57 Фото: Социальные сети

«ОН ТАМ, ГДЕ ЕМУ ХОТЕЛОСЬ ОСТАТЬСЯ»

На поиски блогера вышли волонтеры, которые нашли собак Андрея. Самого мужчины рядом не было. Через некоторое время на реке добровольцы увидели перевернутую лодку, а под ней - сапоги пропавшего пенсионера. Вера в то, что мужчина жив, теплилась в сердцах родственников до последнего, но после осмотра места ЧП спасателями мир рухнул.

- Сотрудники осмотрели обозначенное место и нашли тело пропавшего пенсионера. Его передали сотрудникам правоохранительных органов, - сообщила «КП» Екатерина Потворова, официальный представитель главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

В середине октября 2021 года Андрей отправился в очередной сплав. Фото: Instagram @oplyato57 Фото: Социальные сети

Пока официальные ведомства разбираются в причинах гибели добродушного блогера. Собакам дедушки подыскивают новых хозяев. Родные оплакивают Андрея Оплято и прощаются с ним через комментарии в соцсетях.

- Я бывшая жена. Плачу об Андрее. Тайга его забрала, он тайгу любил, но лучше бы он остался с нами, - написала Татьяна Оплято.

- Не, никто его не забирал, он сам там остался. А с нами будет всегда, - поделился в комментариях Максим Оплято, сын погибшего блогера.

- Ваш папа жил в соседнем доме, везде с собаками, часто сидел на лавочке, на детской площадке, и они с ним...Там мы и познакомились, я гуляла с дочкой... просто встречались и здоровались, если было время, могли поболтать... Как жаль! - пишут знакомые Андрея Оплято.

- Петрович всегда был свободным во всем, он там, где ему хотелось остаться… Наши соболезнования.

Маршрут блогер знал: как свои пять пальцев. Фото: Instagram @oplyato57 Фото: Социальные сети

«Комсомолка» присоединяется к словам скорби. Андрей Оплято останется в памяти как молодой душой добродушный мужчина, который остался в тайге на берегу реки Кур пить горячий чай из железной кружки.

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