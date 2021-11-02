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Общество2 ноября 2021 11:50

Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: в крае нашли тело дедушки-блогера, а власти прокомментировали возможность локдауна

Итоги прошедшего дня - в обзоре «Комсомольской правды» - Хабаровск»
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Подборка новостей за 2 ноября

Подборка новостей за 2 ноября

Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для жителей Хабаровского края, которые хотят остаться в курсе событий региона, сэкономив при этом время, мы подготовили подборку новостей за 2 ноября.

НАЙДЕНО ТЕЛО ДЕДУШКИ-БЛОГЕРА

На реке Кур добровольцы нашли перевернутую лодку, а под ней - сапоги пропавшего пенсионера. Родственники до последнего верили, что мужчина жив. Но после осмотра места ЧП спасателями надеяться больше не пришлось.

ПОЖАРЫ

Несвойственная для ноября погода в этом году стала причиной ландшафтных пожаров в Хабаровском крае и ЕАО. Главная опасность таких возгораний в том, что есть высокая вероятность перехода огня на лесные территории.

В КРАЕ ВОЗМОЖЕН ЛОКДАУН

Ситуацию с заболеваемостью в крае COVID-19 прокомментировал зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов. Он пояснил, что если в крае не изменится ситуация по вакцинацией, меры будут ужесточать вплоть до полного локдауна с запретом деятельности торговых центров и всех остальных организаций.

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