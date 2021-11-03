На Хабаровский край надвигается мощный снежный циклон Фото: Борис КОКУРИН

В этом году в Хабаровском крае осень была необычайно теплой и сухой, но ей скоро придет конец. По информации от синоптиков, начиная с 9 ноября в Хабаровском крае и Еврейской автономной области ожидается резкое ухудшение погоды: осадки в виде снега с дождем, а также усиление северо-восточного ветра до 18-23 метров в секунду.

- С выходом на юг Дальнего Востока глубокого циклона во вторник и среду, 9-10 ноября, в большинстве районов Хабаровского края и в ЕАО ожидаются осадки в виде мокрого снега. Непогода затронет и Хабаровск. Однако до конца этой недели осадки и резкое похолодание не ожидаются, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В дни выхода циклона на дорогах прогнозируют гололед, не исключены ЧС на объектах энергоснабжения и ЖКХ. На дорогах повышается риск ДТП, возможны проблемы с транспортным сообщением. Сильный порывистый ветер может также обрушить непрочные конструкции и деревья, поэтому жителям настоятельно рекомендуют не парковать автомобили под такими объектами.

Жителям края также следует воздержаться от поездок и походов за город. При возникновении ситуаций, угрожающих жизни или здоровью, необходимо обратиться по единому номеру оперативных служб 112.

Все аварийные и спасательные службы к этому времени будут приведены в состояние повышенной готовности.

Напомним, что погода в крае этой осенью была аномально хорошей: минимум осадков, температура воздуха сохранялась на 5-7 градусов выше обычного. По мнению пресс-службы правительства, такая погода явилась одной из причин увеличения числа пожаров в регионе. Так, по информации комитета лесного хозяйства правительства Хабаровского края, на 1 ноября в регионе действовало три лесных пожара на общей площади 198 гектаров. Площадь пожаров в ЕАО на 2 ноября составила 15 гектаров.

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